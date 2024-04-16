Япония намерена сохранить участие в российских нефтегазовых проектах

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Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине, пишет РБК.
Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности. Параллельно Япония хочет поэтапно отказываться от российских энергоносителей, в том числе угля и нефти.
Также в ведомстве заявили, что связи Японии и НАТО укрепляются в ответ на меняющуюся обстановку в области международной безопасности.
В нефтяном проекте «Сахалин-1» японскому консорциуму Sodeco принадлежит почти треть (30%). Такая же доля принадлежала американской ExxonMobil. В 2022 году компания заявила о выходе из проекта.
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Также в ведомстве заявили, что связи Японии и НАТО укрепляются в ответ на меняющуюся обстановку в области международной безопасности.
В нефтяном проекте «Сахалин-1» японскому консорциуму Sodeco принадлежит почти треть (30%). Такая же доля принадлежала американской ExxonMobil. В 2022 году компания заявила о выходе из проекта.
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Алёна Самарева