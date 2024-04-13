Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не уточнила, кто их бомбил

Фото: istock / blew_i
Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино в ходе заседания Совбеза организации по Украине в контексте заявлений о неготовности Токио смириться с якобы исходящей от Российской Федерации ядерной угрозой вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Как сообщают РИА Новости, японский дипломат не стала уточнять, что бомбардировки были проведены Соединенными Штатами.
Сино отметила, что Япония вновь хочет подтвердить четкую позицию по поводу многократно звучавшей со стороны России ядерной риторики.
Она добавила, что «катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», не уточнив виновника бомбардировок.
Ранее МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Шольц назвал условие для диалога с Путиным
Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата
Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — заявила она.
Она добавила, что «катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», не уточнив виновника бомбардировок.
Ранее МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Шольц назвал условие для диалога с Путиным
Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата
Глава Гагаузии Гуцул сообщила о намерении Молдавии ликвидировать автономию
Алина Юрчак