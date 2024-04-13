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Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не уточнила, кто их бомбил

Япония в СБ ООН обвинила РФ и вспомнила Хиросиму и Нагасаки, не упомянув США
13 апреля 2024, 03:09
Фото: istock / blew_i

Фото: istock / blew_i

Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино в ходе заседания Совбеза организации по Украине в контексте заявлений о неготовности Токио смириться с якобы исходящей от Российской Федерации ядерной угрозой вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Как сообщают РИА Новости, японский дипломат не стала уточнять, что бомбардировки были проведены Соединенными Штатами.
Сино отметила, что Япония вновь хочет подтвердить четкую позицию по поводу многократно звучавшей со стороны России ядерной риторики.

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — заявила она.


Она добавила, что «катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», не уточнив виновника бомбардировок.

Ранее МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Антонов: новыми санкциями против РФ США посылают Украине сигнал не идти на переговоры
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из РФ пальбой без разбору
13 апреля 2024, 02:48

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Запрет Соединенных Штатов на торговлю российским алюминием, медью и никелем — это очередной неоправданный и политизированный шаг и «пальба без разбору». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ответ которого опубликовал Телеграм-канале российского диппредставительства.
«Неужели новые ограничения - это ответ на протянутую Россией руку с конкретными предложениями по возобновлению переговоров для урегулирования ситуации на Украине? В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведет к погибели на фронте», — сказано в комментарии Антонова.
Как утверждает посол, такое решение Вашингтона, скорее всего, основано на расчетах, что в самих Соединенных Штатах цены на ресурсы не поднимутся.

До этого сообщалось, что сербия не будет вводить санкции против России по требованию президента Франции Эммануэля Макрона и гордится своей позицией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#запрет
#цены
#посол
#ограничения
#антонов
#санкции
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Китай прокомментировал поставки вооружения в зону конфликта на Украине
Посольство Китая: КНР не поставляет оружие ни одной стороне конфликта на Украине
13 апреля 2024, 02:01

Фото: istock / Sky_Blue

Посольство КНР в США призвало Вашингтон не вмешиваться в торговые отношения Китая и России. Об этом изданию ТАСС заявил представитель посольства Китайской народной республики (КНР) в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
«Китай не является производителем [вооружений - ред.] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — отметил китайский дипломат.
Так Лю прокомментировал заявление чиновников администрации президента Штатов Джо Байдена о том, что КНР якобы помогает РФ наращивать военные возможности в связи спецоперацией на Украине.

Ранее КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#военные
#оружие
#китай
#отношения
#заявление
#дипломат
#посольство
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Вместо «подарка»: Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа
Трамп: рассматривается возможность помочь Украине займом, а не «подарком»
13 апреля 2024, 01:05

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп допустил выделение помощи Киеву в виде займа вместо «подарка». С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Трансляцию вёл Fox News.
«Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка», — заявил Трамп журналистам.
12 апреля британское издание Financial Times сообщило, что Штаты выступили с предложением выделить Украине помощь в виде займа под залог будущей прибыли, полученная от замороженных активов России.

Инициатива включает в себя вывод сегодняшней стоимости будущей прибыли от российских активов с помощью облигаций или кредита. Стоит отметить, что такая мера может принести Украине от 30 до 40 миллиардов евро. Схема США будет рассмотрена министрами финансов «Большой семерки» на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите в июне, указано в материале.

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#сша
#евро
#помощь
#президент
#дональд трамп
#украина
#финансирование
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В США напомнили о невыполненных обещаниях Зеленского
Бывший аналитик Пентагона Квятковски: Запад растратил мандат Зеленского
13 апреля 2024, 00:50

Экс-аналитик Пентагона и отставной лейтенант ВВС США Карен Квятковски заявила, что Запад растерял мандат президента Украины Владимира Зеленского, полученный на выборах 5 лет назад. Об этом пишет РИА Новости.
«Чего хотят сами украинцы? Зеленский был избран подавляющим большинством пять лет назад, потому что он обещал мир и окончание войны в Донбассе. Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание», — заявила Квятковски.
Лейтенант добавила, что в настоящее время украинский президент просит о поддержке Киева, арестовывает людей за свободу слова и журналистики, останавливает деятельность политических партий. Как считает Квятковски, в это время население Украины мечтает о мире как никогда.

Помимо этого, она отметила, что различные поставки вооружений не помогут Украине.

Ранее депутат Анатолий Аксаков заявил, что американцы толкают мир к пропасти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#президент
#мир
#новости
#поставки
#зеленский
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«Бог за нас»: экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в подрыве его авто в Москве
Экс-сотрудник СБУ Прозоров указал на участие Киева в подрыве его авто в Москве
12 апреля 2024, 22:02

Фото: iStock/trikolor

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, чей автомобиль взорвали в Москве, заявил, что это очередная попытка теракта со стороны Киева и его спецслужб.
Напомним, что 12 апреля на Коровинском шоссе на севере столицы при запуске двигателя взорвался автомобиль. Позже выяснилось, что за рулём в этот момент находится экс-сотрудник СБУ. Его госпитализировали с травмами ног. На месте подрыва авто было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Прозоров опубликовал видео, в котором сообщил, что его здоровью ничего не угрожает.

Он подчеркнул, что не сомневается в причастности киевского режима к подрыву его авто. Обратившись к украинским спецслужбам, Прозоров заявил, что у них ничего не получилось, потому что «Бог за нас».

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#сбу
#украина
#теракт
#взрыв
#автомобиль
#москва
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Шольц назвал условие для диалога с Путиным
Шольц поговорит с Путиным, когда РФ осознает важность вывода войск из Украины
12 апреля 2024, 21:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет готов говорить с президентом России Владимиром Путиным только тогда, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск. Об этом он заявил в интервью изданию Tageszeitung.
Он подчеркнул, что считает такие диалоги полезными в том случае, если чувствуется возможность изменения ситуации. Также он не исключил дальнейших дискуссий в будущем.

Журналист задал Шольцу вопрос о том, когда могут состояться эти переговоры. Сначала политик указал на то, что это будет возможно, «когда придёт время». Но на повторный вопрос ответил, что это будет возможно в том случае, когда Россия осознает, что навязанного мира не будет, а Путин поймёт, что ему придётся отказаться от своей кампании и вывести войска с территории Украины.

Последний раз Шольц и Путин разговаривали в декабре 2022 года. После этого канцлер Германии заявлял о своей готовности возобновить диалоги, но не указывал конкретные временные сроки.

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#германия
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#олаф шольц
#владимир путин
#переговоры
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Журналистку Асю Казанцеву* признали иноагентом
12 апреля 2024, 20:56

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции России дополнило перечень иностранных агентов. Обновлённый список представлен на сайте ведомства.
В список вошла российская журналистка Ася Казанцева*, которая по сообщению Минюста, распространяла фейки о решениях, принимаемых органами публичной власти России. Выступала против спецоперации на Украине. В настоящее время она проживает за пределами России.

Также в дополненный список ведомства попали журналисты Илья Барабанов* и Иван Филиппов*, политик Николай Кузьмин*, бывший заключённый по делу о терроризме Иван Асташин* и ООО «ИНОАГЕНТ АВК»* журналиста Андрея Караулова*.

При этом из перечня в связи ликвидацией были исключены «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», ООО «ЗП», которое занималось изданием «Медиазоны»*, и организация «Лилит».

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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
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#журналист
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Ливан произвёл множественные пуски ракет и БПЛА в сторону Израиля
Израиль зафиксировал обстрелы из Ливана и нанёс ответные удары
12 апреля 2024, 20:53

Фото: iStock/allanswart

Множественные пуски ракет и беспилотников зафиксированы со стороны Ливана в направлении Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ливанское движение «Хезболлах» подтвердило запуск десятка ракет по позициям израильской артиллерии.

В настоящее время системы ПВО «Железный купол» отражают массированный обстрел. Ракеты и беспилотники ударяют по северной части Израиля.

По сообщениям западных изданий, ливанские войска, вероятно, пытаются перегрузить противовоздушную оборону Израиля, чтобы потом нанести более мощный удар.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на обстрел нанесла удары по военным объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана.

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#израиль
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#атака
#конфликт
#ракеты
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Киргизия выразила России обеспокоенность в связи с инцидентом с семьёй дипломата
МИД Киргизии выразил РФ обеспокоенность из-за инцидента с семьёй дипломата
12 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/HStocks

Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий российских полицейских по отношению к семье дипломата республики в Москве. Об этом сообщили в киргизском МИД.
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что двое сотрудников МВД России прибыли в дом советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова для проверки законности его пребывания на территории страны.

В связи с этим инцидентом, 12 апреля в МИД Киргизии был вызван советник-консул посольства России Андрей Бурьев, которому была выражена обеспокоенность ведомства.

По словам представителей киргизского внешнеполитического ведомства, действия российских полицейских нарушают положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. В результате чего МИД потребовал тщательного разбирательства и привлечения виновных к ответственности.

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#киргизия
#россия
#мид
#дипломат
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