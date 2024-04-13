Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не уточнила, кто их бомбил

Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино в ходе заседания Совбеза организации по Украине в контексте заявлений о неготовности Токио смириться с якобы исходящей от Российской Федерации ядерной угрозой вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Как сообщают РИА Новости, японский дипломат не стала уточнять, что бомбардировки были проведены Соединенными Штатами.