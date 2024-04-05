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Япония запретила ввоз в Россию 164 категорий товаров, включая моторные масла

05 апреля 2024, 07:37
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С 17 апреля Япония запретила ввозить в Россию 164 вида товаров, среди прочего под запрет попали моторные масла, шлифовальные инструменты и непромышленные алмазы. Об этом сообщили в японском министерстве экономики, промышленности и торговли.
Согласно сообщению, с 17 мая в Россию также перестанут ввозить из Японии хлороводород, гидроксид алюминия, нитроцеллюлозу, и трубы для газо- и нефтепроводов.

Кроме того, расширен прошлый список изделий из недрагоценных металлов.


Электроинструменты также вошли в список товаров, которые больше не будут экспортировать в РФ. В это число вошли шлифовальные инструменты, для обработки дерева, пробки, твердой резины, пластика. Теперь нельзя будет ввозить и микротомы, и термостаты.

Данные меры приняты правительством Японии 5 апреля. Официально их обнародуют 10 апреля, уже 17 апреля они вступят в силу. При этом запрет на ввоз непромышленных алмазов будет запрещён 10 мая.

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У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность
Ведущий Fox Уоттерс: Байден мог на час проспать и опоздать на своё выступление
05 апреля 2024, 06:53

kremlin

Президент США Джо Байден мог проспать и опоздать на мероприятие со своим участием. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Джесси Уоттерс в эфире шоу.
Ведущий обратил внимание, что на лице американского лидера можно заметить следы маски-компрессора — аппарата CPAP.
«Он использует аппарат, который поддерживает дыхание по ночам, у него апноэ, если в полдень у него складки на лице, значит, он только что встал с постели», — отметил журналист.
Вследствие этого Байден заставил ждать час сенатора Берни Сандерса. Как предложил Уоттерс, это могло быть «силовым жестом» со стороны главы Штатов или он «просто хотел спать».

Журналист также добавил, что вчерашним вечером Байден не прилетел домой с предвыборной кампании на Западном побережье и в целом, ничего не делал.

«Ему позвонили по телефону, вот и все. Я бы не стал спать на этом этапе предвыборной кампании», — высказался Уоттерс.
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Родители рассказали о рекордных тратах на репетиторов для школьников
SuperJob: родители тратят по ₽5000 за неделю на репетиторов для подготовки к ЕГЭ
05 апреля 2024, 05:59

Фото: istock / Everyday better to do everything you love

Родители учеников 10—11 классов тратят на репетиторов в среднем по 5 тысяч рублей в неделю. Отмечается, что два года назад они отдавали на подготовку детей 3,5 тысячи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса, проведенного SuperJob.
Траты выросли и у родителей учеников 7-9 классов. По данным опроса, трое из десяти родителей семи- и восьмиклассников и каждый второй родитель учеников 9—11 классов оплачивают дополнительные уроки.

Отмечается, что если для подготовки учеников средней школы родители тратят в неделю в среднем 3,5 тысячи рублей, в то время как для старшеклассников этот показатель составляет уже 5 тысяч рублей.

Согласно опросу, учащиеся 7—8 классов в основном посещают допзанятия по алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии и английскому языку. Старшеклассники чаще всего оплачивают репетиторов по обязательным экзаменационным предметам для ЕГЭ: математике и русскому языку.

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#уроки
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Пара с разницей в росте в полметра пожаловалась на частые вопросы об их сексе
05 апреля 2024, 03:59

Фото: istock / Rattankun Thongbun

В США девушка ростом 157 сантиметров начала встречаться с молодым человеком ростом 205,7 сантиметра и стала объектом интереса в сети. Об этом пишет Daily Mail.
22-летняя Эшлин Бишоф познакомилась с Диланом Портером в колледже и сразу влюбилась. Несмотря на разницу полметра, они полюбили друг друга и начали жить вместе.

Спустя время они стали замечать повышенный интерес к своей паре, после чего решили создать аккаунт в TikTok. Они начали показывать подписчиками забавные видео о своей жизни и трудностях, с которыми они сталкиваются из-за разного роста.

Как отмечает Эшлин, из-за разницы в росте ей всегда приходится смотреть на возлюбленного снизу вверх, а также ускорять шаг во время прогулок. Девушка часто не может найти или достать какие-то вещи, потому что Портер убирает их слишком высоко.

При этом молодой человек говорит, что все зеркала в их доме повешены так, чтобы это было удобно Бишоф. Он также добавил, что из-за выского роста он иногда даже не влезает в объектив камеры около с возлюбленной, так чтобы их обоих было видно полностью.

Девушка пожаловалась, что люди слишком часто задают им вопросы о сексе и иногда даже путают Портера с её с отцом.

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#опрос
#мужчина
#отношения
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Стало известно, что получат предпенсионеры в 2024 году
Юрист Виноградов: предпенсионерам в 2024 году полагается несколько льгот
05 апреля 2024, 02:53

Фото: istock / Denis Vostrikov

В 2024 году предпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. Данный статус предполагает несколько льгот. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».
«Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — сказал собеседник издания.
Предпенсионеры также будут освобождены от налога на имущество по одному объекту любого вида, в случае использования его не в коммерческой деятельности. Они также имеют право на вычет по земельному налогу на величину стандартных «шести соток».

Невзирая на завещание, предпенсионеры могут рассчитывать на обязательную долю в наследстве и в случае необходимости на алименты от родственников.

Помимо этого, дополнительные льготы могут представить на местном уровне, это стоит уточнить в своем отделении Соцфонда, подытожил Виноградов.

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#льготы
#алименты
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Гросси назвал отключение резервной электролинии реальной угрозой ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная угроза
04 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / Wlad74

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза». Об этом сообщается на сайте организации.
«События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту. Причина последнего сбоя не была установлена сразу, он последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами», – сказано в заявлении.
4 апреля сообщалось, что на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ. Также 22 марта отключалась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», котоаря обеспечивает электроснабжение электростанции.

Ранее сообщалось, что директором Запорожской атомной электростанции назначен Владислав Исаев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэс
#магатэ
#заэс
#электроэнергия
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Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024
Ведомства согласовали пересдачу любого ЕГЭ 4 и 5 июля в 2024 году
04 апреля 2024, 22:17

Фото: istock / Chinnapong

Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект приказа нацелен на исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию РФ 29 февраля 2024 года и необходим для предоставления возможности выпускникам пересдать единый ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты

В связи с этим устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ – 4 и 5 июля 2024 года.

Пересдать обществознание, русский язык, физику, химию, информатику и письменную часть по иностранным языкам можно 4 июля. Пойти на пересдачу по географии, биологии, математике, истории, литературе и устной части по иностранным языкам можно 5 июля.

До этого сообщалось, что в школах приграничных районов Белгородской области отменили сдачу ОГЭ и ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#русский язык
#минпросвещения
#рф
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Москвичам объяснили непогоду в регионе
Метеоролог Позднякова: Ухудшение погоды вызвано атлантическим циклоном
04 апреля 2024, 20:58

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что похолодание в Московском регионе вызвано арктическим циклоном.
«Усиление ветра в столичных регионах было связано именно с приближением атмосферных фронтов, в особенности атлантического. У нас вчера наблюдались порывы ветра, и мы оказались в зоне больших градиентов атмосферного давления, при смене процесса наблюдались шквалистые усиления ветра в Москве, а точнее 20-23 м/с», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей специалист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в городе из-за непогоды пострадали 17 человек, двое из них погибли. Он отметил, что порывы ветра в столице 3 апреля достигали 21 м/с.

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#ветер
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Калининградский губернатор в русской косоворотке удивил Путина
Губернатор Калининградской области Алиханов в русской косоворотке удивил Путина
04 апреля 2024, 20:46

Фото: сайт Кремля

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов удивил президента России Владимира Путина своим нарядом, в котором он присутствовал на видеоконференции по открытию молодёжных центров. Об этом сообщает Telegram-канал RIA Kremlinpool.
Отмечается, что он надел русскую косоворотку. Президент заявил, что глава региона никогда ничего не делает без смысла, после чего поинтересовался, с какой целью был выбран такой наряд.

Алиханов объяснил Путину, что местная молодёжь попросила его одеться в чёрное, поэтому его выбор пал на такую рубашку. По его словам, такие льняные рубахи шьют отечественные производители на производстве в Калининграде.

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#владимир путин
#одежда
#конференция
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Член СПЧ Кабанов выступил за ужесточение миграционного контроля
04 апреля 2024, 19:50

Фото: iStock/simonmayer

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что в России необходимо ужесточить миграционный контроль в отношении приезжающих на заработки мигрантов.
«Приезд мигрантов должен быть только целевой — под конкретного работодателя, на конкретный срок. Никакие семьи не должны приезжать. Пребывание должно быть подконтрольно. В частности, такие предложения подготовлены. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки мы увидим, что они начнут реализовываться в рамках закона», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кабанов.

Он также заявил о начале законодательной работы в отношении борьбы с этническими анклавами.

Ранее пресс-служба МВД РФ сообщила, что срок временного пребывания иностранных граждан в России будет сокращён до 90 дней в течение года.

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#мвд
#россияне
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