Япония запретила ввоз в Россию 164 категорий товаров, включая моторные масла

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С 17 апреля Япония запретила ввозить в Россию 164 вида товаров, среди прочего под запрет попали моторные масла, шлифовальные инструменты и непромышленные алмазы. Об этом сообщили в японском министерстве экономики, промышленности и торговли.
Согласно сообщению, с 17 мая в Россию также перестанут ввозить из Японии хлороводород, гидроксид алюминия, нитроцеллюлозу, и трубы для газо- и нефтепроводов.
Кроме того, расширен прошлый список изделий из недрагоценных металлов.
Электроинструменты также вошли в список товаров, которые больше не будут экспортировать в РФ. В это число вошли шлифовальные инструменты, для обработки дерева, пробки, твердой резины, пластика. Теперь нельзя будет ввозить и микротомы, и термостаты.
Данные меры приняты правительством Японии 5 апреля. Официально их обнародуют 10 апреля, уже 17 апреля они вступят в силу. При этом запрет на ввоз непромышленных алмазов будет запрещён 10 мая.
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Кроме того, расширен прошлый список изделий из недрагоценных металлов.
Данные меры приняты правительством Японии 5 апреля. Официально их обнародуют 10 апреля, уже 17 апреля они вступят в силу. При этом запрет на ввоз непромышленных алмазов будет запрещён 10 мая.
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Элина Позднякова