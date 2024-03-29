Япония продлила отмену льготного режима в торговле с Россией на один год

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Правительство Японии продлило отмену льготного торгового режима с Россией на один год в связи с ситуацией на Украине, сообщает Kyodo News.
По данным издания, импорт из стран, не входящих в список располагающих режимом наибольшего благоприятствования, облагается по базовой ставке. Так, ранее таможенная пошлина на импорт древесины из РФ была повышена с 4,8 до 8 процентов, на лосося и икру -–с 3,5 до 5 процентов, на краба – с 4 до 6 процентов.
В то же время тарифные ставки на энергоносители, на которые приходится основная часть японского импорта из России, не были повышены и остались на нулевом уровне.
Ранее Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти видов станков.
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В то же время тарифные ставки на энергоносители, на которые приходится основная часть японского импорта из России, не были повышены и остались на нулевом уровне.
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Александр Климов