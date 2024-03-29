Украина готовится к открытию нового фронта, заявил киевский военкор

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На Украине говорят о наступлении на всех участках общей границы с Россией, заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Токач. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся и жертвуют резервными подразделениями на линии соприкосновения, чтобы не допустить нового расширения фронта.
По словам эксперта, у Киева большая проблема с резервными войсками, а линия границы заставляет украинское руководство нервничать.
Ткач отметил, что российские войска могут войти на территорию Украины через Белгородскую и Курскую области и белорусскую территорию. Военный корреспондент пояснил, что ВСУ не могут перебросить необходимое количество ресурсов к линиям соприкосновения, где происходят столкновения, так как вынуждены перебрасывать ресурсы на пресечение открытия нового фронта
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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Ткач отметил, что российские войска могут войти на территорию Украины через Белгородскую и Курскую области и белорусскую территорию. Военный корреспондент пояснил, что ВСУ не могут перебросить необходимое количество ресурсов к линиям соприкосновения, где происходят столкновения, так как вынуждены перебрасывать ресурсы на пресечение открытия нового фронта
«Вынуждены держать резервы на границе. Они понимают, что в противном случае наши просто спокойно зайдут, и появится новый фронт, на котором им нечем будет ответить», – заключил Ткач.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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Александр Климов