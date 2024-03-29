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Украина готовится к открытию нового фронта, заявил киевский военкор

Военкор Ткач: Киев готовится к открытию нового фронта на границе с Россией
29 марта 2024, 06:06
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

На Украине говорят о наступлении на всех участках общей границы с Россией, заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Токач. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся и жертвуют резервными подразделениями на линии соприкосновения, чтобы не допустить нового расширения фронта.
По словам эксперта, у Киева большая проблема с резервными войсками, а линия границы заставляет украинское руководство нервничать.

Ткач отметил, что российские войска могут войти на территорию Украины через Белгородскую и Курскую области и белорусскую территорию. Военный корреспондент пояснил, что ВСУ не могут перебросить необходимое количество ресурсов к линиям соприкосновения, где происходят столкновения, так как вынуждены перебрасывать ресурсы на пресечение открытия нового фронта


«Вынуждены держать резервы на границе. Они понимают, что в противном случае наши просто спокойно зайдут, и появится новый фронт, на котором им нечем будет ответить», – заключил Ткач.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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«Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы»
«Ростех»: Дальность противотанковой ракеты «Хризантемы» увеличена
29 марта 2024, 07:02

Фото: iStock/aapsky

Дальность действия управляемой противотанковой ракеты (ПТУР) «Хризантема», представленной президенту России Владимиру Путину, увеличена после модернизации, сообщает госкорпорация «Ростех», передает ТАСС.
«Противотанковая ракета "Хризантема" в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга "Высокоточные комплексы" полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — говорится в сообщении.

Базовый вариант ПТУР «Хризантема», используемый в составе самоходной установки, несет кумулятивную боеголовку весом 8 кг. Максимальная дальность полета ракеты составляет 5 км. Боеголовка способна пробить до 1100 мм брони за динамической защитой. Ракета имеет лазерное или радиоуправляемое наведение.

Ранее «Ростех» запустил серийное производство системы контроля воздушного пространства.

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В России раскрыли цель ударов по энергообъектам Украины
Эксперт Лосев: Удары по энергетике лишают Киев возможности вести бои против РФ
29 марта 2024, 06:44

Фото: iStock/EuToch

Атаки на энергетические объекты Украины направлены на то, чтобы лишить Киев возможности бороться с Россией, поэтому атаки на инфраструктуру должны продолжаться, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, сообщает РИА Новости.
«То, что мы начали лишать украинский режим этой инфраструктуры, а значит и возможности вести войну против нас — это очень важно, это надо продолжать. Потом отстроим», — отметил он.

Эксперт уточнил, что одна из задач – лишение противника возможности сопротивления.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о масштабных повреждениях энергетических объектов. По его словам, в ряде регионов были разрушены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В некоторых регионах возникли проблемы с подачей света.

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#ракетный энергетика
#сво
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#киев
#всу
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«Уже должны быть возле Урала»: Пленный ВСУ – о лжи украинских журналистов
Пленный ВСУ Прокудин: Украинские СМИ лгут об успехах Киева на Запорожье
29 марта 2024, 05:37

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнопленный Анатолий Прокунин заявил, что удивлен лживыми сообщениями украинских журналистов о ситуации на Запорожском фронте, передает РИА Новости.
Военнопленный отметил, что украинские СМИ искажают факты на линии фронта. Он рассказал, что был ранен в Работино и в то же время сообщил, что украинская армия потерпела поражение в этом районе. Однако в тот же день украинские журналисты сообщили, что ВСУ добились успеха на этом участке и продвинулись на глубину до двух километров.

«Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?» – возмутился он.

Ранее в Великобритании заявили, что Украина, согласно прогнозам, потерпит поражение в конфликте с Россией ближе к лету текущего года.

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#украина
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#работино
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В Запорожской области заявили о влиянии возможной поставки Taurus Киеву на вход СВО
Балицкий: потенциальная поставка Taurus Киеву на повлияет на ход СВО
29 марта 2024, 05:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий оценил влияние возможной поставки Киеву немецких ракет Taurus на ход конфликта в рамках специальной военной операции (СВО), передает информационное агентство ТАСС.
Глава области отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) умеют сбивать «эти очень дорогие» ракеты и могут предотвратить серьезное поражение, рассредоточив свои силы и средства.

«Реально могут изменить ситуацию не дорогие подарки Запада для Украины, а именно беспилотники. Это более опасная история, потому что их много, они могут нанести гораздо больший ущерб, чем ракета», – добавил Балицкий.

Губернатор обратил внимание на опасность большого количества беспилотников, которые могут нанести заметный ущерб, не воспринимая так серьезно самолеты и ракеты. Он считает, что за беспилотниками будущее. Как только рои беспилотников с помощью искусственного интеллекта смогут самостоятельно обнаруживать цели, можно будет изменить ход боевых действий.

Ранее Балицкий заявил, что санитарная зона в приграничных регионах должна составлять не менее 300 км.

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#россия
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#ракета
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Стало известно о воюющих в ВСУ исламистах
The Daily Telegraph: Исламисты воюют на стороне ВСУ
29 марта 2024, 04:10

Фото: iStock/zabelin

Один из исламистов, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказался подозреваемым в убийстве британского наемника Дэниела Берка, сообщила газета Daily Telegraph на основе документов расследования.
По данным издания, 36-летний Берк пропал в Запорожье в начале августа 2023 года, а в сентябре украинские власти объявили, что нашли его тело. Главным подозреваемым стал Абдельфетах Нурин, исламист с австралийским и алжирским гражданством. Известно, что Нурин воевал вместе с британскими наемниками на стороне Украины.

Берк, живущий в Манчестере, отправился на Украину в 2022 году. Он получил выстрел сзади в голову и шею и скончался. Нурин также признал, что причастен в «стрельбе», но назвал ее «несчастным случаем“. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

В ноябре 2022 года участники спецоперации сообщили Украине, что в страну прибывают исламисты. Об этом также сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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#наемники
#россия
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«Угрожают расправой с семьей»: В России рассказали об условиях службы в ВСУ
Морпех Белый: ВСУ держат позиции в Новомихайловке под угрозой расправы с семьей
29 марта 2024, 03:17

Фото: iStock/JARAMA

Командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты с позывным Белый заявил, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещено покидать свои позиции в Новомихайловке под угрозой расправы над членами их семей, передает информационное агентство ТАСС.
Российский военный отметил, что противник защищает свои позиции до последнего. Переговоры с командованием с помощью радиосвязи.

«Мы слышали, как их командиры угрожали, что вырежут их семьи, что знают, где живут родственники, позиции оставлять категорически запрещено», – объяснил Белый.

Он добавил, что ВСУ были вынуждены оставаться на позициях, несмотря на сложную ситуацию. Боец также отметил, что украинские войска используют кассетные боеприпасы западного производства, часть которых была вывезена российскими войсками в ходе наступления на Новомихайловку.

Ранее Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО.

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#военные
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В Британии заявили о поражении Украины к лету
Evening Standard: Украина потерпит поражение в конфликте с Россией к лету
29 марта 2024, 02:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету, заявил корреспондент британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
Фокс предположил, что Украина потерпит поражение к лету, и подчеркнул, что Западу срочно нужно направить Киеву дополнительные средства. По словам Фокса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли 385 000 военнослужащих.

Журналист добавил, что Россия обладает в пять раз большей огневой мощью, чем Украина, что позволяет ей постоянно наносить артиллерийские и ракетные удары по позициям ВСУ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к обсуждению с Россией формулы мира.

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На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
ТАСС: В Киевской области прогремели несколько взрывов
29 марта 2024, 01:38

Фото: iStock/RamonCast

В Киевской области прозвучало несколько взрывов, передает информационное агентство ТАСС.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена в таких областях, как Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская.

Ранее взрывы были слышны в Харькове, до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Граждан Казахстана призвали покинуть Харьковскую и Одесскую области Украины
Посольство Казахстана: Призываем граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области
29 марта 2024, 01:15

Фото: iStock/freedarst

Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины, сообащется в Telegram-канале ведомства.
«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», – сообщили в дипмиссии.

В посольстве напомнили, что граждане Казахстана могут покинуть территорию Украины через Польшу и Молдову, причем в последнем случае им не требуется виза.

Дипломаты также призвали население не игнорировать воздушные тревоги и немедленно эвакуироваться при получении сигналов.

Ранее МИД Украины Дмитрий Клуба допустил возможность проведения с Россией переговоров и обсуждения «формулы мира».

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