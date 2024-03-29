Украина готовится к открытию нового фронта, заявил киевский военкор

На Украине говорят о наступлении на всех участках общей границы с Россией, заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Токач. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся и жертвуют резервными подразделениями на линии соприкосновения, чтобы не допустить нового расширения фронта.