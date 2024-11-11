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Япония сняла запрет на поставки в РФ мягких гибридных машин

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Япония разрешила поставлять в РФ так называемые мягкие гибридные автомобили, сняв соответствующий запрет, пишет «Владивосток онлайн», ссылаясь на аналитика в области приобретения подержанных автомобилей из Японии Дениса Малых.
В частности, в Россию теперь можно доставлять такие машины как: Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz, а также Honda Insight, чей объем двигателя составляет полтора литра.

Отмечено, что тарифы на ввоз не изменились. По словам эксперта, послабление связано с тем, что на японские машины упал спрос на мировом рынке.



«Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции», — добавил собеседник.
К мягким гибридным автомобилям относят те, что используют электромотор, но при этом не являются электрокарами.

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Для предпринимателей Подмосковья проведут занятия по продажам на маркетплейсах
11 ноября 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Мининвеста

Серию бесплатных семинаров по продажам на маркетплейсах проведут для предпринимателей и самозанятых из Московской области, занятия будут проходить в очном формате 13, 14 и 20 ноября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам семинаров расскажут, как развивать свой бизнес при помощи маркетплейсов, как привлекать покупателей, завоёвывать их доверие и анализировать потребительское поведение, как автоматизировать процессы, использовать маркетинговые инструменты и масштабироваться без риска», — говорится в сообщении.
13 ноября состоится занятие на тему «Ценообразование на маркетплейсах», регистрация по ссылке. 14 ноября будет организован семинар «Виды размещения фото и видео контента на маркетплейсах». А 20 ноября предпринимателей ждут на занятии «Создание и продвижение собственного бренда на маркетплейсах».

Обучение будет проводится в Москве на площадке «Точка Кипения Техноград». Начало в 11:00, приблизительного продолжительность каждого занятия — четыре часа. Онлайн-регистрация отрыта до девяти утра в день семинара.

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#подмосковье
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Названы сферы с острой нехваткой работников в России
«Известия»: экономика России нуждается в 2,7 млн рабочих
11 ноября 2024, 02:11

Фото: iStock/ilkercelik

Потребность экономики России в рабочей силе во втором квартале 2024 года выросла на 10%, достигнув 2,7 млн сотрудников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ Высшей школы экономики. Больше всего в рабочих руках, как утверждается, сейчас нуждаются в строительстве и грузоперевозках.
«Наибольшая зависимость от нехватки работников по итогам первого полугодия сформировалась в строительном сегменте и компаниях, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок», — говорится в статье.
По информации hh.ru, больше всего вакансий в России готовы предложить в IT-сфере, строительстве и розничной торговле. В материале отмечается, что нехватка рабочей силы приводит к удерживанию имеющихся специалистов через повышение зарплаты, а также к найму неопытной молодежи или пенсионеров, что влечет за собой замедление экономического роста страны.

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#услуги
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Биткоин «взлетел» на фоне победы Трампа на выборах
Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов
10 ноября 2024, 16:35

Фото: istockphoto/ Vitalij Sova

Цена биткоина достигла исторического максимума — сейчас его стоимость превысила отметку в 80 тысяч долларов. Информацию опубликовали 10 ноября на платформе криптовалютной биржи «Binance».
К 15:02 по московскому времени цена биткоина выросла на 4,59 процента за последние сутки, достигнув уровня 80 062 долларов, сообщается на сайте площадки.

Биткойн — децентрализованная криптовалюта, которая функционирует на блокчейн-технологии — любой пользователь может участвовать в эмиссии, создавая новые блоки.

Систему представили в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото. Наибольшая популярность криптовалюты пришлась на последние годы.

Ранее сообщалось, что в связи с победой Трампа на выборах Соединённых Штатов Америки криптовалюта может стать альтернативой золоту. Есть мнение, что биткоин можно рассматривать как «новое золото», так как его несложно купить и перевезти в любое место.

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#криптовалюта
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#экономика
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С начала года Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США
10 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/id-art

С начала 2024 года поставки российского шоколада в США увеличились в три с половиной раза. С января по сентябрь сумма экспорта шоколада оценивается в 1,7 миллиона долларов по сравнению с 488,5 тысячи долларов за аналогичный период годом ранее.
Такие расчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных американской статистической службы. Сумма поставок шоколада в Соединённые Штаты в 2024 году составила практически столько же, как в 2022 году. В целом, по сведениям платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев текущего года экспортировала в зарубежные страны 61 тысячу тонн шоколада на сумму 191 миллион долларов.

США являются крупнейшим покупателем шоколада в мире. За девять месяцев 2024 года американские компании нарастили закупки почти на 20%. Сейчас импорт шоколада в Штаты достиг исторического максимума и составляет в денежном выражении 3,5 миллиарда долларов.

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#новости
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Финансист Бадалов назвал причину отказа банков принимать старые доллары
Финансист Бадалов: Банки не принимают старые доллары из-за санкций
09 ноября 2024, 10:43

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры, причём это относится как к российским, так и к зарубежным кредитным организациям. По мнению финансиста Лазаря Бадалова, это связано с санкциями.
Дело в том, что из-за известных ограничений банки в России не могут напрямую отправлять наличную иностранную валюту в Европу и США, пояснил специалист в беседе с изданием «Прайм». По этой же причине они не могут получать обратно новые купюры. Менять за рубежом старые и ветхие банкноты, используя различные обходные пути, довольно сложно и дорого. Поэтому банки стараются перестраховываться, объяснил эксперт.

То же самое относится к так называемым старым долларам, до 2009 года выпуска, продолжил Бадалов. Их проще подделать, поэтому возникают сложности с их обменом за границей, хотя никаких официальных ограничений на эти купюры министерством финансов США введено не было. С этими банкнотами посредники также связываться не хотят, заключил финансист.

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#сша
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#эксперт
#банки
#доллар
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ОЭЗ «Дубна» будет обучать специалистов для технологических предприятий
08 ноября 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Особая экономическая зона «Дубна» и Объединённый институт ядерных исследований обсудили сотрудничество в подготовке кадров. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Обсуждается также создание комплексного кампуса – проекта, который будет связывать подготовку квалифицированных кадров и развитие инфраструктуры ОЭЗ. Масштабный проект уже одобрил президент.
«В ОЭЗ «Дубна» насчитывается порядка 160 различных компаний – от IT-разработок до производства продукции фармацевтической и косметической отраслей. Они активно развиваются. Для этого им необходимы специалисты. ОЭЗ «Дубна» активно привлекает на свою площадку талантливую молодёжь, увлечённую научно-техническим творчеством, проводит хакатоны и ярмарки вакансий. Это идеальное место для современного университетского кампуса», – уверена зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Начинать взаимодействие необходимо с самого раннего этапа – школы и гимназии – и развивать до университета, считает гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
«Это требует внедрения цепочек подготовки кадров, которые тесно взаимодействовали бы с предприятиями ОЭЗ. Возникает острая потребность в квалифицированных кадрах. Один из важнейших вопросов – как интегрировать образовательные учреждения с предприятиями ОЭЗ, чтобы подготовить профессионалов будущего», – отметил Афанасьев.
Институт уже помогает резидентам ОЭЗ разрабатывать новую продукцию и запускать серийное производство изделий и оборудования.

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#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз дубна
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В Истре запустили масштабное производство устройств для спасения людей
08 ноября 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Истра заработали производственно-складской комплекс и испытательный полигон средств для экстренной эвакуации людей из высотных зданий при чрезвычайных ситуациях. Объект открыл подмосковный производитель соответствующей продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Выпускать оборудование на новом предприятии будут сразу две компании – «Самоспас» и «Венто». Инвестиции в строительство и запуск современного производственно-складского комплекса площадью более 10 тыс. кв. м оцениваются в 1 млрд рублей. На предприятии уже создано 80 рабочих мест, а в ближайшее время принять на работу могут ещё около 120 сотрудников.
«В этом году за счёт запуска нового цеха металлообработки объём выпускаемой продукции увеличится на 30%. В I квартале будущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию швейную фабрику площадью 3,5 тыс. кв. м. Это позволит увеличить производственные мощности ещё на 20%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Самоспас» была создана 18 лет назад на базе предприятия «Венто», которое существует уже более 30 лет. «Самоспас» выпускает канатно-спускные системы для спасения людей из высотных зданий во время ЧС и пожаров, когда другие пути заблокированы.

«Венто» производит оборудование для работ на высоте и под землёй. В Истре будут не только изготавливать такие системы, но и испытывать их на высотном полигоне. В ближайшее время на территории комплекса планирую открыть учебный центр, на базе которого будут обучать сотрудников таких компаний, как «Россети», «Водоканал», «Норникель», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» и ГБУ «Жилищник», которые работают на высоте.

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#мининвест мо
#подмосковье
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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#истра
#безопасность
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США сделали для себя исключение в финансовых санкциях против России
08 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/Maria Vonotna

США временно сняли санкции с 11 российских банков, связанных с энергетическим сектором, однако с существенными оговорками. Об этом информирует РИА Новости.
Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило осуществлять сделки с этими банками, включая их дочерние структуры и подконтрольные организации с долей более 50%.

Разрешенные операции касаются добычи, переработки, транспортировки и покупки угля, древесины, изотопов урана, а также возобновляемых источников энергии.

Важно отметить, что эти меры носят временный характер и действуют до 30 апреля. По истечении этого срока санкции могут быть возвращены или ужесточены.

Основной целью таких действий со стороны США является минимизация рисков перебоев в обеспечении энергетическими ресурсами в зимний период, когда потребление достигает своего пика.

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#выборы
#сша
#санкции
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Казахстан установил рекорд по импорту сладостей из РФ
Импорт сахара и чая из РФ в Казахстан установил исторический максимум
08 ноября 2024, 06:02

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

За первые восемь месяцев 2024 года Казахстан значительно увеличил импорт сладостей и тростникового сахара из России, установив исторический максимум поставок, передают РИА Новости ​информацию казахской статслужбы.
По данным казахской статистики, суммарный объем импорта чая, сахара и сладостей из России достиг 338 млн долларов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост пришелся на тростниковый сахар — его импорт вырос на 16,6%, достигнув 162,5 млн долларов. Казахстан также увеличил покупку шоколада и продуктов с какао на 5,2% (до 118,8 млн долларов) и сахарных кондитерских изделий на 2,1% (до 46,9 млн долларов).

Однако импорт чая сократился в 3,2 раза — до 9,8 млн долларов.

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