Япония сняла запрет на поставки в РФ мягких гибридных машин

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov
Япония разрешила поставлять в РФ так называемые мягкие гибридные автомобили, сняв соответствующий запрет, пишет «Владивосток онлайн», ссылаясь на аналитика в области приобретения подержанных автомобилей из Японии Дениса Малых.
В частности, в Россию теперь можно доставлять такие машины как: Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz, а также Honda Insight, чей объем двигателя составляет полтора литра.
Отмечено, что тарифы на ввоз не изменились. По словам эксперта, послабление связано с тем, что на японские машины упал спрос на мировом рынке.
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Отмечено, что тарифы на ввоз не изменились. По словам эксперта, послабление связано с тем, что на японские машины упал спрос на мировом рынке.
«Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции», — добавил собеседник.К мягким гибридным автомобилям относят те, что используют электромотор, но при этом не являются электрокарами.
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Никита Кротов