Юрист Хаминский: граждане могут вернуть до 20 тысяч налога за фитнес

29 января 2026, 18:16

Фото: iStock/alexkich

Максимальная сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которую можно вернуть при оформлении налогового вычета за фитнес или занятия в спортивных секциях, составляет 19,5 тысячи рублей. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





По его словам, граждане могут реализовать право на получение такого вычета, обратившись в бухгалтерию по месту работы либо напрямую в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика. При этом заявитель должен являться плательщиком НДФЛ.





«Налоговый вычет за спорт предоставляется при оплате физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных самому налогоплательщику или его детям в возрасте до 18 лет», — пояснил Хаминский в беседе с «Татар-информ».