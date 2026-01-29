Юрист Хаминский: граждане могут вернуть до 20 тысяч налога за фитнес
Максимальная сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которую можно вернуть при оформлении налогового вычета за фитнес или занятия в спортивных секциях, составляет 19,5 тысячи рублей. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, граждане могут реализовать право на получение такого вычета, обратившись в бухгалтерию по месту работы либо напрямую в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика. При этом заявитель должен являться плательщиком НДФЛ.
«Налоговый вычет за спорт предоставляется при оплате физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных самому налогоплательщику или его детям в возрасте до 18 лет», — пояснил Хаминский в беседе с «Татар-информ».
Юрист уточнил, что для оформления вычета необходимо иметь документы, подтверждающие фактические расходы на занятия спортом, а также пользоваться услугами организаций, включенных в перечень Минспорта, утвержденный распоряжением правительства РФ. Кроме того, он отметил, что налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет не только за прошедший год, но и за три предыдущих года.