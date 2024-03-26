Юрист назвал признаки того, что у банка скоро отзовут лицензию

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Четыре главных признака предстоящих проблем с лицензией банка назвал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает агентство «Прайм».
Первый — внезапный подъем ставок по депозитам выше рынка. Уточнение: если это не является частью PR-акции для отдельных категорий вкладчиков, а объявляется для всех. Это может говорить о том, что дела у банка идут неважно и ему нужны деньги
Второй — введение ограничений на вывод средств.
Третий — корректировка графика работы отделений, либо сокращение их числа.
Эти две меры могут вводиться для того, чтобы помешать клиентам снять деньги, либо для оптимизации финансовых процессов.
Четвертый — массовый вывод средств юрлицами, что можно проверить по отчетам банка. Как правило, бизнес хорошо осведомлен о состоянии дел в кредитной организации, где хранятся его деньги, отмечает специалист.
Кроме того, опасения может вызвать участие банка в судебных процессах, о чем можно узнать, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. О крупных делах пишут в прессе, обращает внимание Гусятников.
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Второй — введение ограничений на вывод средств.
Эти две меры могут вводиться для того, чтобы помешать клиентам снять деньги, либо для оптимизации финансовых процессов.
Четвертый — массовый вывод средств юрлицами, что можно проверить по отчетам банка. Как правило, бизнес хорошо осведомлен о состоянии дел в кредитной организации, где хранятся его деньги, отмечает специалист.
Кроме того, опасения может вызвать участие банка в судебных процессах, о чем можно узнать, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. О крупных делах пишут в прессе, обращает внимание Гусятников.
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Ювелина Бернст