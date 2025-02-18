За прошлый год Россия увеличила торговые отношения с пятью странами ЕС

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В 2024 году Россия смогла увеличить торговые отношения с пятью странами Евросоюза. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
«Россия в прошлом году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза, включая Францию и Ирландию», — пишут в агентстве.
Также в данный список вошли Хорватия, Словения и Швеция. Больше всего РФ нарастила торговлю с Ирландией, а именно в полтора раза. С Хорватией удалось увеличить данный показатель на 31%. С Францией Россия нарастила торговлю на 9,4%, со Словенией на 2%, а с Швецией на 1,4%.
Если говорить об общей торговле РФ и Еврозоны, то здесь в прошлом году показатели просели на 24%. Товарооборот составил 67,5 миллиарда евро, что является минимумом с 1999 года.
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Иван Мусатов