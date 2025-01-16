Экономист раскрыл, к чему приведет отказ Европы от российского СПГ

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Отказ Европы от российского сниженного природного газа (СПГ) приведет к тому, что Евросоюз будет вынужден закупать его по завышенной цене. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, комментируя сообщения о возможности включения мер по отказу от российского СПГ в новый пакет антироссийских санкций.
«Цены, конечно, очень сильно вырастут. <…> В 2022 году они были в шесть, наверное, даже, может, в семь раз выше, чем текущие. Сейчас около $500, а было до $3,5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Средние цены вырастут, безусловно», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».В то же время ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков опроверг заявления Чехии о том, что Россия шантажировала страну поставками нефти. В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что Москва продолжает следовать своим обязательствам по поставкам газа и нефти.
«Они сами ввели санкции, запрещающие своим компаниям получать нашу нефть морским транспортом. Но при этом благодаря Венгрии они смогли отстоять право получать российскую нефть по нефтепроводам. И та самая Чехия продолжает покупать российскую нефть по нефтепроводам», — поделился Юшков.Читайте также:
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