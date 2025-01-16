Экономист раскрыл, к чему приведет отказ Европы от российского СПГ

Отказ Европы от российского сниженного природного газа (СПГ) приведет к тому, что Евросоюз будет вынужден закупать его по завышенной цене. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, комментируя сообщения о возможности включения мер по отказу от российского СПГ в новый пакет антироссийских санкций.