Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне геополитических факторов

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Мировые цены на нефть демонстрируют рост, поскольку рынки активно оценивают влияние геополитических факторов на нефтяные котировки. Об этом пишет РИА Новости.
По состоянию на 14:02 по московскому времени, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,53% и составила 73,56 доллара за баррель, в то время как февральские фьючерсы WTI подорожали на 0,61%, достигнув 70,53 доллара.
Следует отметить, что в среду торги не проводились из-за празднования католического Рождества. В результате торгов во вторник нефть подорожала более чем на 1%, что также способствовало текущему росту цен. Аналитики подчеркивают, что поддерживающие факторы продолжают оказывать влияние на нефтяные котировки.
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Следует отметить, что в среду торги не проводились из-за празднования католического Рождества. В результате торгов во вторник нефть подорожала более чем на 1%, что также способствовало текущему росту цен. Аналитики подчеркивают, что поддерживающие факторы продолжают оказывать влияние на нефтяные котировки.
«Геополитическая премия в ценах на нефть, вероятно, сохранится», — отмечают эксперты Galaxy Futures в комментариях, приведенных газетой Wall Street Journal.
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Дарья Осипова