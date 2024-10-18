Замглавы Минфина посоветовал россиянам перевести свои сбережения в золото

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Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото. Об этом он сообщил «Российской газете».
В ходе своего выступления на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что россиянам стоит воздержаться от хранения сбережений в долларах и евро.
Вместо того, чтобы нести деньги в банки, россияне хранят их дома «в стеклянных банках». В этом твердо убежден Моисеев. Он также посоветовал согражданам вкладываться в золото — металл стабилен и в наличии его достаточно.
Ранее Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.
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«Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить», — отметил заместитель Минфина.
Вместо того, чтобы нести деньги в банки, россияне хранят их дома «в стеклянных банках». В этом твердо убежден Моисеев. Он также посоветовал согражданам вкладываться в золото — металл стабилен и в наличии его достаточно.
Ранее Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.
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Ольга Енгалычева