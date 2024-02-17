Зеленский заявил, что перестанет считать США партнёром, если Киеву не выделят помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перестанет считать США стратегическим партнёром, если страна откажется выделять средства Киеву.
Ранее американский журналист Такер Карлсон выступил против предоставления кредита Украине, который был предложен сенатором Линдси Грэм. Речь идёт о сумме в 60 миллиардов долларов. По его словам, в результате такого решения США потеряют свои средства, поскольку Украина не вернёт долг. Карлсон назвал такой кредит «мошенничеством».
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Анастасия Чинкова