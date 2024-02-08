Американский Сенат решил не выделять средства на помощь Украине и Израилю

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Сенат Соединённых Штатов отклонил законопроект о выделении средств на помощь Украине, Израилю и на защиту границ страны от мигрантов, об этом стало известно по результатам голосования.
Напомним, 5 февраля Сенат Соединённых Штатов Америки подготовил документ, в котором предлагалось выделить 118,3 миллиардов долларов, 60,06 из которых должны были пойти на помощь Вооружённым силам Украины, 14,1 — Израилю, и всего лишь 20,2 миллиарда — на защиту американских границ от нелегальных мигрантов.
В результате, законопроект поддержали 49 сенаторов, 50 выступили против. При этом, для одобрения проекта за него должны проголосовать как минимум 60 сенаторов.
Против продолжения поддержки Киева в американском правительстве, в основном, выступает республиканская партия. По их мнению, страна должна обратить внимание на свои внутренние проблемы, такие, как защита границы.
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В результате, законопроект поддержали 49 сенаторов, 50 выступили против. При этом, для одобрения проекта за него должны проголосовать как минимум 60 сенаторов.
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Евгения Парфентьева