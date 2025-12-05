Запад больше не хочет ограничивать цены на российскую нефть
Страны «Большой семерки» и Европейский Союз обсуждают возможность отмены ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Российские энергетические компании находятся на этапе значительной переориентации экспортных потоков. Экономические и геополитические тенденции указывают на то, что азиатское направление становится определяющим для долгосрочных перспектив российской нефтегазовой отрасли, отмечают эксперты.
На российско-китайском форуме глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2030 году.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), Индия увеличит потребление еще более значительно — на 2,5 миллиона баррелей в сутки в течение следующего десятилетия.
