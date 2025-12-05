Запад больше не хочет ограничивать цены на российскую нефть

05 декабря 2025, 20:25

Reuters: G7 и ЕС обсуждают отказ от потолка цен на нефть РФ

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Страны «Большой семерки» и Европейский Союз обсуждают возможность отмены ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.