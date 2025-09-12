Трамп перечислил возможные санкции против РФ

12 сентября 2025, 16:47

Трамп: Санкции против РФ затронут нефтяной и банковский секторы, а также пошлины

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Возможные санкции против России затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.