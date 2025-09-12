Достижения.рф

Трамп перечислил возможные санкции против РФ

Трамп: Санкции против РФ затронут нефтяной и банковский секторы, а также пошлины
Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Возможные санкции против России затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.



По мнению американского лидера, новые санкции станут сильным ударом для Москвы. Трамп отметил, что уже «сделал многое».

Глава Соединенных Штатов решительно намерен перейти к «следующему этапу» антироссийских санкций.

Ранее Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся бюджету в миллиарды долларов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

