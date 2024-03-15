SHOT: ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова

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ФНС заблокировала счета предприятия по доставке еды «Здрасьте, приехали!», которое принадлежит Харламову. В ближайшее время бизнес может быть ликвидирован, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации Федеральной налоговой службы, на требование ведомства предоставить бухгалтерскую отчётность компании за 2023 год, никаких документов предоставлено не было. Из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета предприятия. Пользователи в сети предположили, что Харламов больше делал акцент на «очную» продажу своей продукции.
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