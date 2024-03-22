ФНС заблокировала счета магазина одежды и творческого центра Филлипа Киркорова

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Налоговая заблокировала счета магазина одежды и творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», передает телеграм-канал «Baza».
Первая фирма упраувляет магазином в торговом центре Vegas, а вторая задействована в «зрелищно-развлекательной» деятельности артиста, создает видео-контент и рекламу. Счета магазина одежды Киркорова заблокировали за просроченную задолженность по налогам в размере 4,2 тысячи рублей.
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