Полиция схватила семью убийц-расчленителей из Петербурга

Видео: telegram Ирины Волк
В Санкт-Петербурге задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве и расчленении тела знакомого. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, опубликованной в её Telegram-канале, злоумышленники арендовали квартиру в Ленинградской области, где совершили преступление.
Супружеская пара разделалась со своим знакомым 26 февраля. После расчленения трупа останки были помещены в два чемодана и оставлены на берегу Невы.
Ранее сообщалось, что вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца. Индира, подтвердила, что спортсмен случайно выпал из окна в день своей гибели и поделилась мнением о серьёзности травм.
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«1 марта останки случайно обнаружил житель Санкт-Петербурга, который увлекается моржеванием и по утрам купается в реке», — написала Ирина Волк.Подозреваемые скрылись в Петрозаводске, где позже были задержаны полицией. Теперь они будут доставлены в Питер для дальнейшего расследования преступного дела.
Ранее сообщалось, что вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца. Индира, подтвердила, что спортсмен случайно выпал из окна в день своей гибели и поделилась мнением о серьёзности травм.
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Мария Моисеева