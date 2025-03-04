Вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/Саид Царнаев)
Вдова трёхкратного олимпийского чемпиона по борьбе Бувайсара Сайтиева, Индира, подтвердила, что спортсмен случайно выпал из окна в день своей гибели. Индира считает инцидент несчастным случаем, сообщает «Московский комсомолец».
По ее словам, Бувайсар получил перелом рёбер и травму таза, но высота падения была небольшой, поэтому повреждения не стали критическими. Они не могли бы повлечь смерть.
Индира отметила, что окна в их пятикомнатной квартире — панорамные и не открываются полностью, что делает произошедшее загадочным. Как спортсмен мог выпасть — не вполне ясно.
Легендарный борец трижды побеждал на Олимпиадах (1996, 2004, 2008) в весовой категории до 74 кг.
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Индира отметила, что окна в их пятикомнатной квартире — панорамные и не открываются полностью, что делает произошедшее загадочным. Как спортсмен мог выпасть — не вполне ясно.
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«Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай», — объяснила Индира, уточняя, что ее не было в доме на момент происшествия.Сайтиев скончался 2 марта, за девять дней до своего 50-летия. Он выпал из окна своей квартире на 2-м этаже дома по улице Минская. Позже мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ранее сообщалось, что чемпион почувствовал себя нехорошо во дворе своего дома и ему вызвали скорую — подозревалось отравление.
Легендарный борец трижды побеждал на Олимпиадах (1996, 2004, 2008) в весовой категории до 74 кг.
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Мария Моисеева