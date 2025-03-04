Вдова Бувайсара Сайтиева раскрыла новые обстоятельства смерти борца

Всеми известная блогер Екатерина Диденко лишила жизни мужа и двоих друзей, а взамен получила 500 000 новых подписчиков. Уголовное дело возбуждалось правоохранителями, но Екатерина смогла выйти сухой из воды, а точнее, из дела о сухом льде. Как сейчас живет химик-технолог Диденко, любящая поразвлечься до смерти, читайте в материале «Радио 1».