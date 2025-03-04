«Расторгли помолвку, беременность не случилась»: жених Дианы Шурыгиной объяснил расставание с ней накануне свадьбы

Святослав Гусев и Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @gusevsvyatoslav)
Блогер Диана Шурыгина и бизнесмен Святослав Гусев передумали играть свадьбу чуть ли не за неделю до события, отменив дату на 13 марта. Еще в феврале пара делилась радостью помолвки, а теперь Святослав раскрывает, почему их любовь дала трещину и они расстаются. Он открыто рассказал о проблемах в отношениях и своих чувствах в интервью The Voice.
«Я ничего особо не чувствую. О том, что не будет помолвки, вообще не жалею ни капельки, так как для меня это ерунда», — ответил Гусев на вопрос о разрыве, уточняя, что на первом месте для него сохранение нормального контакта и общения.В начале февраля влюбленная пара сделала громкое заявление о помолвке. 25-летняя звезда телешоу Диана Шурыгина и ее жених готовились к празднику, но планы рухнули — и Святослав объяснил причину. Все дело в их разных характерах и таких же разных взглядах на отношения, а не в изменах, как бросились рассуждать люди, стоило Гусеву объявить о расставании в личном блоге несколько дней назад.
«Расторгли помолвку с Дианой. Свадьбы не будет. Беременность не случилась. У меня всё», — подписал тогда Святослав под постом.
Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @diana_shlianina.s)
«Мы такие бывшие, которые могут сойтись в любой момент. У нас не было жестких причин — никто никого не избил, не изменил, не предал, не обманул. Не было ничего такого, чтобы отложилось в голове наверняка. (...) Кто-то из нас, возможно, ожидал несколько другого формата отношений», — поделился бизнесмен.Гусев признался, что мечтал о ребенке с Дианой, но попытки стать родителями провалились. Он не знает, что стало тому причиной — ведь в прошлом Диана уже делала аборты. Четыре раза, по его словам. Мужчина сделал предположение, что они воспринимали ситуацию недостаточно серьезно — Диана местами пила довольно много алкоголя, также у нее есть зависимость от закиси азота.
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Изначально внимание общественности к Диане привлекло ее участие в шоу «Пусть говорят». В 17-летнем возрасте она подробно говорила про то, как ее изнасиловали на вечеринке, хотя сейчас создается впечатление, что девушка успешно переборола травму от этого события.
Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @diana_shlianina.s)
Сам бизнесмен уже отец (ребенок от прошлого брака), и с медицинской точки зрения у него все в порядке, но вместе с Дианой чуда не случилось. Предложение он сделал, чтобы она не чувствовала себя «в положении» перед свадьбой.
Святослав Гусев и Диана Шурыгина (Фото: скриншот видео Instagram* @gusevsvyatoslav)
Разрыв Святослав переносит без лишних эмоций. Он спокойно рассказывает, что хотел серьезных отношений, а Диана, похоже, жила в своем ритме.
«Сейчас у нас с Дианой мало что изменилось кроме того, что мы теперь на постоянной основе не живем вместе. Я поддерживаю прекрасные отношения со всеми своими бывшими», — добавил Гусев.
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