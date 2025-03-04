«Расторгли помолвку, беременность не случилась»: жених Дианы Шурыгиной объяснил расставание с ней накануне свадьбы

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин женится на 22-летней телеведущей Эвелине, которая младше его на 28 лет. Своим счастьем он поделился поздно вечером 3 марта в соцсетях. Еще недавно Нигматуллин переживал развод с женой Еленой после почти 30 лет брака, а теперь его жизнь наполнена новой любовью. Момент «признания» спортсмен показал сам, выложив трогательное видео с подписью о том, как его избранница сказала «да».