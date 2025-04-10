В РФ упало производство спирта

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Производство пищевого спирта в РФ в январе — марте 2025 года упало на 12% относительно такого же периода 2024 года, до 12,94 млн декалитров, сообщила газета «Коммерсантъ».
Отмечалось, что отгрузки данной продукции снизились на 25%, до 8,39 млн декалитров. Главная причина — резкое повышение акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь с начала 2025 года. Это повлекло за собой предновогодние закупки дистрибьюторами. С 1 января акциз на этиловый спирт вырос на 15%, до 740 рублей за литр, а МРЦ на водку возросли на 16,7%, до 349 рублей за 0,5 литра.
Снижение произошло и на рынке крепкого спиртного: производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%. А вот выпуск вина, напротив, вырос на 11,5 –15,6%.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня.
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Снижение произошло и на рынке крепкого спиртного: производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%. А вот выпуск вина, напротив, вырос на 11,5 –15,6%.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня.
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Ольга Енгалычева