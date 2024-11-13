Западу сообщили неожиданную правду о России

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Российская экономика справилась с давлением санкций. Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал Запад признать бесполезность ограничений и прекратить ожидать крах системы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, экономика России, несмотря на распространенное мнение о ее «застоялости» и неповоротливости, продолжает развиваться и подстраиваться под нынешние условии. Меркурис подчеркнул, что главную роль в этом вопросе играет активное развитие собственного производства.
В рамках огромного количества санкций со стороны Запада Россия была вынуждена сменить курс на собственное производство и ввести импортозамещение. Также аналитик заявил о роли государственной поддержки ключевых отраслей — сельского хозяйства, IT и машиностроения.
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