Стало известно о новом пакете антироссийских санкций со стороны ЕС

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Евросоюз (ЕС) хочет согласовать 15-й пакет санкционных мер против России к 19 ноября, пишет EUobserver, ссылаясь на европейских дипломатов. Уточняется, что работа уже ведется.
«Надеюсь, что обсуждение [рестрикций] в Совете ЕС начнется в течение срока председательства Венгрии», — прокомментировал источник.По мнению остальных дипломатов, более реалистичная дата — 24 февраля 2025 года. Венгрия закончит председательствовать в ЕС 31 декабря.
Сейчас выдвигаются предложения по новому пакету, затем его обсудят с Еврокомиссией и другими представителями стран ЕС, а в конце предстоит дискуссия в Совете ЕС. В частности, Прибалтика с Польшей настаивали ввести запреты на сотрудничество в атомной энергетике и запретить импорт сжиженного газа РФ.
Санкции против России стали вводить на фоне спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов