Советник Трампа Келлог назвал способ эффективного взаимодействия с Россией

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В отношениях с Россией для новой американской администрации более эффективными будут договорённости, а не санкции. Об этом заявил советник избранного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.
Его слова приводит издание The Wall Street Journal. Советник американского лидера считает, что всё начинается с личного общения. Авторы публикации подчёркивают, впрочем, что советник выступал не от лица администрации Трампа, а высказывал личное мнение. Однако предполагается, что Келлог может занять одну из руководящих должностей в команде «нового-старого» президента.
По мнению отставного военного, Трамп обратится к ключевым лидерам государств, чтобы попробовать найти способы решения конфликта на Украине. Келлог отметил, что всегда есть жёсткие методы, как, например, санкции или грубая сила, но это не то, с чего следует начинать.
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Александр Бойцов