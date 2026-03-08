США атаковали нефтехранилище Ирана, погибли несколько человек

08 марта 2026, 13:02

При атаке США на нефтехранилище Ирана погибли как минимум четыре человека

Фото: istockphoto/TexBr

Не менее четырёх работников нефтяной отрасли погибли в результате ударов по нефтехранилищам в Тегеране и его окрестностях. Об этом на сайте правительства исламской республики сообщила Национальная компания Ирана по переработке и распределению нефтепродуктов.





В опубликованном заявлении говорится, что все произошло вечером 7 марта в ходе атаки на нефтехранилища в Тегеране и провинции Альборз, а также на трубопроводы. Власти отметили, что целью ударов было нарушить ежедневные поставки бензина и тем самым нанести ущерб населению.



Несмотря на повреждения, ситуация с обеспечением топливом, по данным компании, остаётся под контролем. Граждан призвали отказаться от необязательных поездок.



Ранее армия США опубликовала фото ядерного бомбардировщика на фоне угроз президента Дональда Трампа Ирану.

