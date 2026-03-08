Достижения.рф

США атаковали нефтехранилище Ирана, погибли несколько человек

При атаке США на нефтехранилище Ирана погибли как минимум четыре человека
Фото: istockphoto/TexBr

Не менее четырёх работников нефтяной отрасли погибли в результате ударов по нефтехранилищам в Тегеране и его окрестностях. Об этом на сайте правительства исламской республики сообщила Национальная компания Ирана по переработке и распределению нефтепродуктов.



В опубликованном заявлении говорится, что все произошло вечером 7 марта в ходе атаки на нефтехранилища в Тегеране и провинции Альборз, а также на трубопроводы. Власти отметили, что целью ударов было нарушить ежедневные поставки бензина и тем самым нанести ущерб населению.

Несмотря на повреждения, ситуация с обеспечением топливом, по данным компании, остаётся под контролем. Граждан призвали отказаться от необязательных поездок.

Ранее армия США опубликовала фото ядерного бомбардировщика на фоне угроз президента Дональда Трампа Ирану.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0