США атаковали нефтехранилище Ирана, погибли несколько человек
Не менее четырёх работников нефтяной отрасли погибли в результате ударов по нефтехранилищам в Тегеране и его окрестностях. Об этом на сайте правительства исламской республики сообщила Национальная компания Ирана по переработке и распределению нефтепродуктов.
В опубликованном заявлении говорится, что все произошло вечером 7 марта в ходе атаки на нефтехранилища в Тегеране и провинции Альборз, а также на трубопроводы. Власти отметили, что целью ударов было нарушить ежедневные поставки бензина и тем самым нанести ущерб населению.
Несмотря на повреждения, ситуация с обеспечением топливом, по данным компании, остаётся под контролем. Граждан призвали отказаться от необязательных поездок.
Ранее армия США опубликовала фото ядерного бомбардировщика на фоне угроз президента Дональда Трампа Ирану.