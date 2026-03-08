В США высказались о сдерживании двух стран на фоне войны в Иране
США рискуют утратить способность эффективно сдерживать Москву на фоне истощения собственных арсеналов из‑за конфликта с Ираном. Об этом пишет The American Conservative.
В материале отмечается, что с каждым днём боевых действий Вашингтон расходует ограниченные запасы ракет, а их восполнение потребует миллиардных затрат и займёт годы. Поэтому, считает автор, чем быстрее США смогут объявить о достижении целей и свернуть участие в войне, тем лучше для сохранения возможностей сдерживания Китая, России и КНДР за счёт обычных вооружений.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. Иран отвечает ударами по Израилю и по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Эскалация, как утверждается, практически парализовала судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива на мировой рынок.
Ранее стало известно, что Иран ожидает поддержку со стороны России на фоне атак США и Израиля.
