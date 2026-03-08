В США высказались о сдерживании двух стран на фоне войны в Иране

08 марта 2026, 13:26

TAC: США не смогут сдерживать РФ и КНР из-за в войны с Ираном

Фото: istockphoto/rarrarorro

США рискуют утратить способность эффективно сдерживать Москву на фоне истощения собственных арсеналов из‑за конфликта с Ираном. Об этом пишет The American Conservative.