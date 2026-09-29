Запасы нефти в США упали до исторического минимума

29 сентября 2026, 05:45

Reuters: стратегический нефтяной резерв США достиг минимума с 1982 года

Фото: iStock/Sunshine Seeds

По итогам недели объём запасов нефти в США составил 283,8 миллиона баррелей. Более низкий показатель фиксировался лишь 22 октября 1982 года, когда запасы равнялись 283,393 миллиона баррелей, пишет агентство Reuters.