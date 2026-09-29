Запасы нефти в США упали до исторического минимума
По итогам недели объём запасов нефти в США составил 283,8 миллиона баррелей. Более низкий показатель фиксировался лишь 22 октября 1982 года, когда запасы равнялись 283,393 миллиона баррелей, пишет агентство Reuters.
Стоит напомнить, что 28 сентября президент США Дональд Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля. Ранее, 22 сентября, Reuters отмечало рост курса доллара: он был связан с нестабильностью цен на нефть, которая усугубила инфляционные риски.
Кроме того, в июле 2026 года выяснилось, что четверть резервов оказалась недоступна для использования. Согласно отчёту американской счётной палаты, причиной стали технические неисправности оборудования.
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