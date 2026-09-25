Си Цзиньпин оценил шутку Трампа про Байдена
Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп сумел вызвать у китайского лидера улыбку, пошутив про своего предшественника Джо Байдена. Об этом пишет Clash Report.
Всё произошло во время показа «президентской аллеи славы», где представлены портреты всех президентов США. На месте, где должен был находиться портрет Байдена, вместо изображения была размещена авторучка с его подписью. Этим Трамп иронично намекнул на свои сомнения в том, что бывший американский лидер в период президентства лично подписывал документы.
Си Цзиньпин оценил шутку и рассмеялся. Стоит отметить, что ранее глава Белого дома неоднократно высказывал мнение, будто реальное управление страной в эпоху Байдена находилось в руках «радикальных левых лунатиков», имевших доступ к автоподписи президента.
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