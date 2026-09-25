Си Цзиньпин оценил шутку Трампа про Байдена

25 сентября 2026, 02:31

Трамп рассмешил Си Цзиньпина фотографией ручки вместо Байдена в Белом доме

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп сумел вызвать у китайского лидера улыбку, пошутив про своего предшественника Джо Байдена. Об этом пишет Clash Report.