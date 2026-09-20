Импорт китайского картофеля в Россию резко сократился
Россия резко сократила закупки китайского картофеля. Об этом сообщается в воскресенье, 20 сентября.
По данным китайской таможни, в августе Россия импортировала китайского картофеля на 1,8 миллиона долларов, пишет РИА Новости. Это на четверть меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Еще более заметным оказалось снижение в месячном выражении — объемы упали почти в 2,5 раза. Несмотря на сокращение, по итогам августа Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров китайского картофеля. Она уступает лишь Малайзии (4,2 миллиона долларов), Вьетнаму (3,6 миллиона долларов) и Гонконгу (1,9 миллиона долларов).
Ранее Россия сильно увеличила импорт кофе из одной страны. Подробности — в нашем материале.
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