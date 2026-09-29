Хакеры угрожают слить в Сеть данные миллионов сотрудников Пентагона
Хакеры получили доступ к конфиденциальным данным более чем 3 миллионов сотрудников Пентагона как действующих, так и ранее работавших в ведомстве. В похищенную информацию вошли номера социального страхования и сведения о трудовой деятельности, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на представителя американского военного ведомства.
Как ранее стало известно, объектом кибератаки стал Центр обработки данных по кадровым ресурсам Минобороны США. Злоумышленники имели несанкционированный доступ к системе в период с октября 2025 года по июль 2026 года.
По словам чиновника, утечка затронула 2,76 миллиона ныне живущих людей и ещё 294 тысячи умерших. Особую тревогу вызывает характер раскрытых сведений: в файлах содержалась информация о должностях военнослужащих и гражданского персонала, что может представлять угрозу для национальной безопасности.
Источники телеканала сообщают, что хакеры угрожают опубликовать личные данные сотрудников ФБР. Уязвимость связали с недостаточной защитой официального портала с вакансиями.
ФБР выпустило предупреждение для лиц, которые могут пострадать из-за утечки. Сотрудникам советуют не реагировать на подозрительные звонки и не общаться на эту тему с представителями СМИ.
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