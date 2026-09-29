Хакеры угрожают слить в Сеть данные миллионов сотрудников Пентагона

29 сентября 2026, 04:44

Хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона

Фото: iStock/Artem Onoprienko

Хакеры получили доступ к конфиденциальным данным более чем 3 миллионов сотрудников Пентагона как действующих, так и ранее работавших в ведомстве. В похищенную информацию вошли номера социального страхования и сведения о трудовой деятельности, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на представителя американского военного ведомства.