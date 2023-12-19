Евросоюз ввёл новые импортно-экспортные ограничения против России

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Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России ввёл импортно-экспортные ограничения. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что новые ограничения коснулись изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для ПО, двигателей для беспилотников и другого.
Также Евросоюз обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнёрами запрет на реэкспорт в Россию и для использования в России некоторых товары двойного назначения.
Запрету подлежат товары, которые используются в военных системах РФ, обнаруженных на поле боя на Украине; продукция, критически важная для производства в этих российских военных системах; авиационные товары и оружие.
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Анастасия Чинкова