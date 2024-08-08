Зарплата курьеров в России превысила зарплату учителей

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На сегодня средняя зарплата курьеров в России составляет 110 тыс. руб. При этом самую большую оплату труда обещают курьерам на личном автомобиле в «Купере», «Перекрестке Впрок» и Ozon Fresh. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные HH.ru.
В «Купере» курьерам обещают зарплату до 202 тысяч рублей после вычета налогов, однако для этого работник должен иметь личный автомобиль. Тем временем «Перекресток Впрок» готов платить водителям-курьерам на собственном грузовом автомобиле зарплату от 200 тыс. руб. до вычета налогов. А Ozon Fresh предлагает зарплату курьерам с личным автомобилем в размере от 150 до 270 тыс. руб. до вычета налогов. При этом сотрудникам на электровелосипеде маркетплейс готов платить от 120 тыс. до 170 тыс. руб.
Высокий уровень зарплат для курьеров также отмечен в «ВсеИнструменты.ру», «PizzaSishiWok», «Бургер Кинг», Wildberries, московском ЦУМе и «Тануки».
Таким образом, средняя зарплата курьеров на сегодняшний день составляет 110 440 руб. Рост отмечается уже третий год подряд. При этом средняя зарплата учителей в России составляет 41,9 тысяч рублей.
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Высокий уровень зарплат для курьеров также отмечен в «ВсеИнструменты.ру», «PizzaSishiWok», «Бургер Кинг», Wildberries, московском ЦУМе и «Тануки».
Таким образом, средняя зарплата курьеров на сегодняшний день составляет 110 440 руб. Рост отмечается уже третий год подряд. При этом средняя зарплата учителей в России составляет 41,9 тысяч рублей.
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Элина Позднякова