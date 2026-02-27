В Москве пенсионер напал на девушку в лите за перепутанный подъезд

27 февраля 2026, 13:18

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В жилом доме на юге Москвы пожилой мужчина напал на 32-летнюю девушку в лифте. По словам пострадавшей, конфликт начался после того, как она по ошибке зашла не в тот подъезд.