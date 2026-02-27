В Москве пенсионер напал на девушку в лите за перепутанный подъезд
В жилом доме на юге Москвы пожилой мужчина напал на 32-летнюю девушку в лифте. По словам пострадавшей, конфликт начался после того, как она по ошибке зашла не в тот подъезд.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», вечером девушка ехала к друзьям, но перепутала адрес и оказалась в другом доме. Поднявшись на этаж, она поняла, что ошиблась, и решила вызвать такси, оставаясь в подъезде. В этот момент туда вошел пожилой мужчина, которому не понравилось, что незнакомка находится на лестничной площадке. Между ними произошла словесная перепалка. Девушка включила камеру на телефоне, после чего, по ее словам, мужчина затащил ее в лифт и начал избивать до первого этажа.
После случившегося Анастасия обратилась в полицию. Она признала, что была в состоянии алкогольного опьянения, однако утверждает, что вела себя спокойно и не провоцировала конфликт. В результате драки девушка получила ушибы головы и колена и написала заявление в отделении полиции.
Читайте также: