Трое туристов из России арендовали на неделю замок во Франции за 3,3 млн рублей
Трое туристов из России арендовали замок во Франции за 3,3 миллиона рублей ради недели отпуска. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, передает «Лента.ру».
Самым дорогим бронированием в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года стало проживание в парижской крепости, говорится в аналитических данных. Питание в стоимость не включалось. На втором месте по популярности среди резервирований оказались Мальдивы: пятеро путешественников, включая ребенка, провели 6 дней в пятизвездочном отеле одного из курортов и потратили 2,4 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров 12-дневный отдых в Дубае, ОАЭ: четверо туристов заплатили 2,3 миллиона рублей за проживание.
В родной стране россияне также предпочитали отдыхать, но суммы трат были меньше. Первое место в местном рейтинге занял 9-дневный отпуск в Эсто-Садке. Семья из трех человек заплатила 774,2 тысячи рублей за номера в пятизвездочном отеле. В Москве путешественник с ребенком зарезервировал 3 дня в престижной гостинице за 750 тысяч рублей, не включая питание. Замыкает тройку лидеров отдых в Архызе: семья из трех человек, включая ребенка, провела там восемь дней и потратила 490 тысяч рублей.
