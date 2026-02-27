Достижения.рф

Трое туристов из России арендовали на неделю замок во Франции за 3,3 млн рублей

Фото: iStock/StevanZZ

Трое туристов из России арендовали замок во Франции за 3,3 миллиона рублей ради недели отпуска. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, передает «Лента.ру».



Самым дорогим бронированием в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года стало проживание в парижской крепости, говорится в аналитических данных. Питание в стоимость не включалось. На втором месте по популярности среди резервирований оказались Мальдивы: пятеро путешественников, включая ребенка, провели 6 дней в пятизвездочном отеле одного из курортов и потратили 2,4 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров 12-дневный отдых в Дубае, ОАЭ: четверо туристов заплатили 2,3 миллиона рублей за проживание.

В родной стране россияне также предпочитали отдыхать, но суммы трат были меньше. Первое место в местном рейтинге занял 9-дневный отпуск в Эсто-Садке. Семья из трех человек заплатила 774,2 тысячи рублей за номера в пятизвездочном отеле. В Москве путешественник с ребенком зарезервировал 3 дня в престижной гостинице за 750 тысяч рублей, не включая питание. Замыкает тройку лидеров отдых в Архызе: семья из трех человек, включая ребенка, провела там восемь дней и потратила 490 тысяч рублей.

Екатерина Коршунова

