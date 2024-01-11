Зарплаты строителей выросли на 27% за 2023 год

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В 2023 году количество вакансий на рынке труда для специалистов сферы строительства увеличилось в два раза, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 27%. Об этом «Радио 1» рассказали в сервисе Авито Работа.
Согласно данным аналитиков, в январе 2023 года работодатели предлагали специалистам в среднем 63 461 рубль, а в декабре — 80 434 рубля.
По итогам года самым высоким спросом со стороны работодателей пользуется арматурщик с увеличением числа вакансий в три раза. Средние предложения по оплате труда выросли на 32%. Теперь работодатели готовы предложить специалистам в среднем 93 070 рублей.
За арматурщиком идут отделочники и штукатуры с увеличением числа вакансий в 2,7 раза. Средние предлагаемые зарплаты выросли в разной степени на 29% и 36% соответственно. Теперь отделочники претендуют на зарплату 93 261 рубль, а штукатуры — 77 154 рубля. Меньше всего зарплаты выросли у крановщиков (в два раза), им готовы платить 87 139 рублей. Самую высокую зарплату готовы предложить плиточникам – 108 094 рублей, самую низкую – стропальщикам – 61 129 рублей.
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«В строительном секторе стабильно сохраняется повышенный спрос на кадры. Востребованность специалистов обусловлена в первую очередь реализацией масштабных федеральных и региональных проектов, стремительной урбанизацией и потребностью в возведении жилой и коммерческой недвижимости», — отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
За арматурщиком идут отделочники и штукатуры с увеличением числа вакансий в 2,7 раза. Средние предлагаемые зарплаты выросли в разной степени на 29% и 36% соответственно. Теперь отделочники претендуют на зарплату 93 261 рубль, а штукатуры — 77 154 рубля. Меньше всего зарплаты выросли у крановщиков (в два раза), им готовы платить 87 139 рублей. Самую высокую зарплату готовы предложить плиточникам – 108 094 рублей, самую низкую – стропальщикам – 61 129 рублей.
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Екатерина Шмакова