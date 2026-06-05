Зарплаты в России в реальном выражении выросли более чем на 30% — Путин

05 июня 2026, 17:22

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил о существенном росте реальных доходов граждан. По его словам, зарплаты в России в реальном выражении увеличились более чем на 30%.





Глава государства также отметил, что уровень безработицы в стране составляет около 2,2%, что является одним из лучших показателей в мире. Российский лидер прокомментировал критику в адрес экономики РФ, подчеркнув: «Мы слышим критику со всех сторон, что у нас в экономике все «припало», да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Евросоюза живут долгие годы».



Согласно прогнозу Путина, инфляция в 2026 году приблизится к 5,2%. При этом ВВП России в апреле 2026 года вырос на 1,3%.



Политик выразил уверенность, что движение вперёд и вверх будет обеспечено. Отдельное внимание президент уделил демографии: только повышение качества жизни и зарплат сделает Россию конкурентоспособной в этом вопросе. Путин также поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ, подчеркнув необходимость обретения цифрового суверенитета.





«Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но потом обязательно проявится цена зависимости», — предупредил он.