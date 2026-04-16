Российским врачам задумали по-новому начислять зарплаты
Правительство России совместно с работодателями и профсоюзами выпустило рекомендацию устанавливать оклад работников сферы здравоохранения на уровне 50% от общей зарплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Материалы предусматривают, что доля оклада в структуре дохода должна составлять не менее 50% без учёта компенсационных выплат. При этом общий уровень зарплаты не должен опускаться ниже прошлогоднего заработка.
Такая мера, по замыслу авторов, поможет сохранить кадровый потенциал, повысить престиж работы в сфере здравоохранения и снизить разницу в оплате труда внутри регионов. Кроме того, для медицинских сотрудников, трудящихся во вредных или опасных условиях, повышение зарплаты должно составлять минимум четыре процента от оклада, установленного для работы в нормальных условиях.
