Депутат Миронов предложили повысить зарплаты и пенсию учителям

20 мая 2026, 18:05

В России необходимо увеличить пенсии и зарплаты учителям. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.





Он подчеркнул, что учителя большинства российских регионов получают пенсию в размере 13 600 рублей. По его словам, такая сумма является результатом «унизительно низкой зарплаты», которую учителя получают на протяжении 35 лет работы на полторы ставки, потому что ставки не дотягивают даже до МРОТ.





«А теперь — о справедливости. Пока педагог с 35-летним стажем и полутора ставками получает 13 600 рублей, курьер в том же регионе в среднем зарабатывает 120 000 рублей в месяц», — сказал Миронов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Эти законопроекты уже лежат в Госдуме. Страну строят не курьеры. Страну строят учителя. И пока мы не начнем ценить их труд по достоинству, никакого рывка в развитии не будет», — заключил Миронов.