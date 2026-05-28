Россиянам рассказали, как добиться повышения зарплаты

28 мая 2026, 14:21

HR-эксперт Кириллова: дополнительные задачи позволят увеличить зарплату

Готовность взять на себя дополнительные трудовые задачи станет качественным аргументом для повышения зарплаты. Так считает директор по персоналу подразделения «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Екатерина Кириллова.





По ее словам, руководство чаще замечает тех сотрудников, которые активно проявляют себя, берутся за новые проекты и расширяют зону ответственности. В таком случае разговор о повышении зарплаты уже подкреплён конкретными результатами и аргументами. Если же вопрос о повышении оплаты труда актуален уже сейчас, делать акцент на своей ценности для компании и готовности взять дополнительные задачи.





«Важно донести до руководителя, что сотрудник готов развиваться и брать на себя больше ответственности или полномочий. В таком случае руководители чаще предлагают конкретные варианты роста», — отметила Кириллова в разговоре с Life.ru.