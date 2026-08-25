Застройщики на 20–30% увеличили выдачу субсидированной ипотеки
Текущим летом застройщики в Москве начали все чаще предлагать россиянам субсидированные ипотечные программы при покупке квартиры. Рост составил в августе составил порядка 20-30% по сравнению с июлем, рассказал замдиректора департамента первичного рынка, ипотеки и страхования федеральной компании «Этажи» в Москве Иван Кращенко.
Специально для издания РБК Недвижимость он пояснил, что в начале лета рынок переживал сжатие предложения в ожидании изменения условий семейной ипотеки, но уже к августу крупнейшие игроки вернулись с новыми механизмами.
При этом руководитель департамента ипотеки «НДВ Супермаркет Недвижимости» Лидия Мальцева отметила, что банки увеличили партнерские программы с банками. Ранее в среднем у застройщика было по две-три штуки, то сейчас их увеличили до четырех-шести.
«Девелоперы вынуждены массово возвращать субсидированные предложения на фоне медленного снижения ключевой ставки ЦБ и грядущих жестких ограничений по госпрограммам», — рассказала Мальцева.
Так, застройщики вынуждены компенсировать покупателям часть процентов по ипотеке за счет собственной маржи или партнерских схем с банками, чтобы удержать темпы продаж и обеспечить наполнение эскроу-счетов.
В материале отмечается, что скидки по ставкам предлагают не только по рыночной ипотеке, но и по льготной. Дисконт по субсидированным программам составляет от 3,5 до 12,5%. По состоянию на конец августа средние рыночные ставки по ипотеке на новостройки превышают 18,7%.