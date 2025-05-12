Завершается приём заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

Приём заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» завершится уже на этой неделе — 15 мая, к участию приглашаются малые и средние предприниматели, при этом обязательными условием является рост продаж и локализация бизнеса не менее 30%, сообщает пресс-служба организатора конкурса —Агентства стратегических инициатив (АСИ).