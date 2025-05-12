Завершается приём заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

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Приём заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» завершится уже на этой неделе — 15 мая, к участию приглашаются малые и средние предприниматели, при этом обязательными условием является рост продаж и локализация бизнеса не менее 30%, сообщает пресс-служба организатора конкурса —Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Заявки на конкурс принимаются по пяти основным и шести специальным номинациям. В число основных номинаций входят следующие: «Продукты питания», «Высокие технологии», «Потребительские товары», «Информационные технологии» и «Креатив», — говорится в сообщении.Шесть специальных номинаций составляют «Бренды малых городов», «Кавказские бренды», «Культурный код», «Бренды исторических регионов», «Комфортная жизнь для защитников Отечества» и «Молодёжные бренды».
Участники конкурса получат новые возможности и инструменты для развития.
Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.
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