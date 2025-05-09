Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Объявлено о приёме заявок на конкурс «Знание. Премия»

Объявлено о приёме заявок на конкурс «Знание. Премия»

Фото: znanierussia.ru

Фото: znanierussia.ru

Российское общество «Знание» запустило приём заявок на конкурс «Знание. Премия» за звание лучшего просветителя и лучшего просветительского проекта в каждом регионе России. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Проект направлен на поиски новых путей просветительской деятельности, презентацию креативных разработок в работе с молодёжью, создание возможностей заявить о себе увлечённым деятелям, педагогам, лекторам, авторам и блогерам в области просвещения и популяризации науки. Это позволит лучшим из них получить признание и мощную поддержку своей просветительской деятельности, изменить мир к лучшему», – говорится в сообщении.
Заявки принимают до сентября 2025 года. Чтобы узнать больше подробностей о конкурсном проекте, нужно зайти на сайт. Помочь распространить информацию о возможности подать заявку на участие в премии можно, пройдя по ссылке.

Контактное лицо со стороны общества – менеджер по работе с участниками премии Артур Валерьевич Наливко, +7 (964) 581-79 18, a.nalivko@znanierussia.ru

Читайте также:

Для участников конкурса российских брендов «Знай наших» открыли 11 номинаций

ЗОЖ стал самым популярным направлением форума «Сильные идеи для нового времени»

На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 11 тыс. предложений
#конкурс
#общество знание
#просвещение
#образование
#россия
#премия
#заявление
В России запустили проект «Из забвения в бессмертие!» для поиска предков-героев
09 мая 2025, 17:35

Фото: iStock/bruev

Волгоградская академия МВД России сообщила о старте уникального, не имеющего аналогов героико-патриотического проекта «Из забвения в бессмертие!». Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Главной задачей проекта является восстановление сведений о месте и времени гибели защитников Родины.

За последние два года поисковый отряд академии МВД «Наследники Победы» вместе с другими поисковыми отрядами обнаружил останки свыше 700 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), которые погибли на территории Сталинградской, Тверской, Псковской и Сахалинской областей, а также в Республике Карелия. Из них всего десяти удалось вернуть имена.

Все останки были переданы в криминалистическую лабораторию Волгоградской академии МВД для проведения детального исследования и восстановления облика человека по черепу.

Уникальность проекта заключается в том, что при его реализации применяются инновационные технологии. С помощью них появилась возможность создания прижизненного облика человека по 3D-модели с использованием системы трёхмерного моделирования внешности.

Также активно применяется искусственный интеллект, позволяющий придать элементам восстановленного образа характерные черты внешности советских граждан.

Читайте также:

Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом

«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество»: Путин произнёс речь на параде Победы

В Ленобласти похоронены более 50 тысяч немецких солдат, погибших в 1941-1944 годах
#мвд
#имена
#журналист
#технологии
#ссср
#искусственный интеллект
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дизайнер Артемий Лебедев отравился беляшом: «Я уже забыл, что это такое»
Дизайнер Артемий Лебедев заявил о пищевом отравлении из-за беляша
09 мая 2025, 17:06

Артемий Лебедев (Фото: Инстаграм* @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что отравился беляшом. Деталями он поделился в выпуске обзора новостей, опубликованном соцсети «ВКонтакте».
«Впервые за 30 лет у меня было такое пищевое отравление, которое закончилось рвотой. А я уже забыл, что это такое, забыл в принципе, что мой организм на это способен», — откровенничал Артемий Лебедев.

Дизайнер признался, что последний раз его рвало в 16 лет после того, как он выпил слишком много портвейна.

Артемий Лебедев полагает, что причиной его ужасного состояния мог стать беляш. Он назвал произошедшее неприятным опытом и с иронией предупредил, что никому не предлагает его повторять.

Ранее бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович пожаловалась в личном блоге, что у нее появился фингал под глазом. Фигуристка выложила ролик, в котором показала фолловерам, что у нее под глазом образовались красные пятна.

Читайте также:

Лариса Долина назвала свой любимый военный фильм

Общественники из «Сорок сороков» предложили положить рэпера Канье Уэста в московский рехаб

«Заслуживаете страха»: Соловьёв поругался с французским журналистом на параде Победы

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дизайнеры
#отравление
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Заслуживаете страха»: Соловьёв поругался с французским журналистом на параде Победы
Владимир Соловьёв заявил, что европейцы заслуживают только страха, а не любви
09 мая 2025, 17:01

Владимир Соловьёв (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущий Владимир Соловьёв на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Соловьёв заявил корреспонденту, что европейцы, по его мнению, не заслуживают любви россиян. А если так, то они заслуживают только страха.

В ответ француз попросил Соловьёва передать что-нибудь жителям Европы. На это ведущий авторской программы на телеканале «Россия 1» призвал европейцев наконец-то пробудиться, быть свободными и начать жить своей судьбой.

Отмечается, что перепалка случилась после завершения юбилейного парада Победы. Соловьёв беседовал с иностранцами на английском языке.

Читайте также:

Путин вручил президенту Казахстана наградной лист его отца

Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы

Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом
#россия
#парад победы
#журналисты
#иностранцы
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Игорь Угольников рассказал о погибшем на войне дедушке
09 мая 2025, 15:15

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Народный артист России, актёр, режиссёр и продюсер Игорь Угольников заявил, что День Победы очень важен для него. Его собственный дедушка погиб во время Великой Отечественной войны.
«Здесь 80 лет назад должен был идти мой дед. Но он погиб 7 октября 1941 года. И для меня этот праздник, как вы понимаете, свят», – сказал он корреспонденту RT.
В России отмечают Юбилей Великой Победы. 80 лет назад, 9 мая в 2 часа 10 минут по московскому времени, легендарный диктор Юрий Левитан прочитал в эфире подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он объявил, что Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.

Читайте также:

В подмосковном Минздраве рассказали об особом вкладе медработников в Победу

Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с Днём Победы

Проект «От забвения к бессмертию» поможет разыскать погибших предков-героев
#день победы
#игорь угольников
#продюсер
#режиссёр
#актёр
#великая отечественная война
#история
#9 мая
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Проект «От забвения к бессмертию» поможет разыскать погибших предков-героев
09 мая 2025, 14:49

Фото: istockphoto.com/bruev

Героико-патриотический проект «От забвения к бессмертию», направленный на восстановление сведений о месте и времени гибели советских солдат в годы Великой Отечественной войны, запустила Волгоградская академия МВД России, сообщает пресс-служба академии.
«За два года поисковики отряда Волгоградской академии МВД вместе с другими отрядами обнаружили останки 700 советских воинов. Их передали в криминалистическую лабораторию академии для исследования и восстановления внешнего облика по черепу. Получившиеся портреты героев размещены на сайте «Война в лицах», — говорится в сообщении.
Людям, чьи предки не вернулись с войны, предлагается зайти на сайт, выбрать регион, в котором, предположительно, погиб родственник, и посмотреть фотогалерею. И если кто-то из солдат окажется похожим на человека с семейных фотографий, сообщить об этом через форму обратной связи.

Читайте также:

В подмосковном Минздраве рассказали об особом вкладе медработников в Победу

В Ленобласти похоронены более 50 тысяч немецких солдат, погибших в 1941-1944 годах

«Вечерняя Москва» подготовила спецвыпуски из «Вечёрки» от 9 мая и 25 июня 45-го
#великая отечественная война
#поисковики
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате