Объявлено о приёме заявок на конкурс «Знание. Премия»

Фото: znanierussia.ru
Российское общество «Знание» запустило приём заявок на конкурс «Знание. Премия» за звание лучшего просветителя и лучшего просветительского проекта в каждом регионе России. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Проект направлен на поиски новых путей просветительской деятельности, презентацию креативных разработок в работе с молодёжью, создание возможностей заявить о себе увлечённым деятелям, педагогам, лекторам, авторам и блогерам в области просвещения и популяризации науки. Это позволит лучшим из них получить признание и мощную поддержку своей просветительской деятельности, изменить мир к лучшему», – говорится в сообщении.Заявки принимают до сентября 2025 года. Чтобы узнать больше подробностей о конкурсном проекте, нужно зайти на сайт. Помочь распространить информацию о возможности подать заявку на участие в премии можно, пройдя по ссылке.
Контактное лицо со стороны общества – менеджер по работе с участниками премии Артур Валерьевич Наливко, +7 (964) 581-79 18, a.nalivko@znanierussia.ru
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