Глава Щёлкова Булгаков рассказал о модернизации систем теплоснабжения округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Масштабный проект по модернизации систем теплоснабжения начнут реализовывать в текущем году на территории городского округа Щёлково, об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Работы сложные и масштабные. Прошу жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам — эти работы позволят сделать заметный рывок в повышении качества услуг ЖКХ», — написал Булгаков в своём Telegram-канале.В администрации отметили, что в рамках реализации проекта будут обновлены сети теплоснабжения на Пролетарском проспекте и Комсомольской улице, модернизированы котельные на Московской и Институтской улице, а также продолжится ремонт котельной на Сиреневой улице.
Кроме того, в деревне Ерёмино и на площади Ленина во Фрянове установят современные блочно-модульные котельные, а на улице Текстильщиков во Фрянове котельную капитально отремонтируют.
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Лев Каштанов