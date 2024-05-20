Глава округа Щёлково Булгаков проверил ход благоустройства сквера во Фрянове

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Благоустройство сквера ведётся на улице Текстильщиков во Фрянове, ход работ проверил вместе с жителями глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадь сквера составляет 1,3 га, проект был сформирован с учётом пожеланий жителей и рассчитан на то, что в свекре будет приятно отдыхать людям разных возрастов.
Глава округа Андрей Булгаков уточнил, что в сквере планируется устанавливать новогоднюю ёлку.
Преобразование сквера во Фрянове проводится по итогам Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. Этот проект победил, набрав более 17 тысяч голосов.
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«Новая точка притяжения людей должна быть максимально комфортной и разнообразной. Здесь будут спортивные и детские площадки, прогулочные зоны и сцена для массовых мероприятий», — отмечается в сообщении.
Глава округа Андрей Булгаков уточнил, что в сквере планируется устанавливать новогоднюю ёлку.
«Это была отдельная просьба от местных жителей: чтобы праздничное настроение было, а шума во дворе нет», — написал Булгаков в своём Telegram-канале.Он также подчеркнул, что растущие на территории сквера берёзы будут сохранены, кроме того, планируется дополнительное озеленение.
Преобразование сквера во Фрянове проводится по итогам Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. Этот проект победил, набрав более 17 тысяч голосов.
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Лев Каштанов