Крупный производитель колбас «Петровские деликатесы» обанкротился в Петербурге

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Иск о банкротстве подал крупный производитель колбасы «Петровские деликатесы» в Северной столице, пишет издание «Деловой Петербург».
Уточняется, что работники предприятия уже обращаются в суд по невыплате зарплаты. Сумма по неисполненным обязательствам составляет свыше 44 миллионов рублей, а в рамках открытых исполнительных производств — более 16 миллионов.
«Петровские деликатесы» основаны в 2007 году, это крупнейший производитель мяса и колбасы Северо-Западного региона.
Перед этим журналисты издания Forbes перечислили самых высокооплачиваемых государственных лидеров. Годовая зарплата одного из них составляет почти 1,7 миллиона долларов.
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«Петровские деликатесы» основаны в 2007 году, это крупнейший производитель мяса и колбасы Северо-Западного региона.
Перед этим журналисты издания Forbes перечислили самых высокооплачиваемых государственных лидеров. Годовая зарплата одного из них составляет почти 1,7 миллиона долларов.
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Никита Кротов