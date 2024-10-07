Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Крупный производитель колбас «Петровские деликатесы» обанкротился в Петербурге

Крупный производитель колбас «Петровские деликатесы» обанкротился в Петербурге

07 октября 2024, 13:56
Фото: istockphoto/lusia599

Фото: istockphoto/lusia599

Иск о банкротстве подал крупный производитель колбасы «Петровские деликатесы» в Северной столице, пишет издание «Деловой Петербург».
Уточняется, что работники предприятия уже обращаются в суд по невыплате зарплаты. Сумма по неисполненным обязательствам составляет свыше 44 миллионов рублей, а в рамках открытых исполнительных производств — более 16 миллионов.

«Петровские деликатесы» основаны в 2007 году, это крупнейший производитель мяса и колбасы Северо-Западного региона.



Перед этим журналисты издания Forbes перечислили самых высокооплачиваемых государственных лидеров. Годовая зарплата одного из них составляет почти 1,7 миллиона долларов.

Читайте также:

Госдума обсуждает повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам

Аналитик Власов: на складском рынке России наблюдается нехватка площадей

Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году
#мир
#россия
#санкт-петербург
#банкротство
#колбаса
#новости
Судно с российскими удобрениями посчитали за «мегабомбу»
NYT: поврежденному судну Ruby с удобрениями из России запретили вход в порты ЕС
07 октября 2024, 00:57

Фото: istockphoto/Dikuch

Грузовое судно под мальтийским флагом Ruby, перевозившее российские удобрения на основе нитрата аммония , уже несколько недель не может зайти ни в один европейский порт, несмотря на то, что повреждено и нуждается в ремонте. О сложившейся ситуации сообщила газета New York Times (NYT).
По данным издания, Ruby принадлежит мальтийской компании Ruby Enterprise. Судно находится под управлением эмиратской компании Serenity Shipping. 22 августа Ruby вышло из порта Кандалакша в Мурманской области, чтобы доставить в Африку груз – 20 тысяч тонн аммиачной селитры.

Позднее судно село на мель, повредив корпус, гребной винт и руль. Это вынудило капитана искать помощи у берегов стран Северной Европы. Когда Ruby приблизился к Великобритании, бывший посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас привлек внимание СМИ своей колонкой в аналитическом центре, назвав судно «плавающей мегабомбой» и предупредив о возможной русской диверсии.

«К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно», – заявили судовладельцы.

Ранее в финском порту Котка было задержано судно, перевозившее удобрения, которые, предположительно, связаны с «российскими олигархами», включенными в санкционный список ЕС.

Читайте также:

Ключевой для США танкер врезался в неизвестный объект в Аравийском море

Подпольщики сообщили о судне, где может быть вооружение для истребителей F-16

В Турции избили военных США, которые плыли в Израиль на авианосце
#великобритания
#литва
#посол
#финляндия
#корабль
#удобрения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств
Самым высокооплачиваемым лидером страны оказался премьер Сингапура Лоуренс Вонг
06 октября 2024, 17:02

Фото: iStock/Lazy_Bear

Самым высокооплачиваемым из лидеров стран мира стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Об этом сообщает Forbes.
Уточняется, что зарплата Вонга составляет около 1,69 млн долларов в год. Второе место заняла президент Швейцарии Виола Амерд с зарплатой 569,5 тысяч долларов в год. Тройку лидеров замыкает премьер-министр Австралии Энтони Албаниз — 412,5 тысяч долларов в год.

Глава американского государства Джо Байден в год зарабатывает порядка 400 тысяч долларов и занимает четвертое место в рейтинге. Лидер РФ Владимир Путин находится на 28-м месте с зарплатой 113,6 тысяч долларов в год. Согласно информации источника, Путин 10 лет назад признавался, что не знает размер своей заработной платы.

Читайте также:

Зарплату президенту РФ в 2024 году повышать не будут

В Госдуме дали совет по правильному хранению сбережений

Forbes назвал топ-10 убыточных российских корпораций
#зарплата
#владимир путин
#президент
#министр
#лидер
#байден
#рф
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума обсуждает повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам
Аксаков: в Госдуме обсуждают повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам
06 октября 2024, 16:47

Фото: iStock/mizar_21984

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в ГД обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что парламентарии обсуждают предложенное Центробанком повышение лимита страхового возмещения до двух миллионов рублей по долгосрочным вкладам свыше 3 лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в российской валюте на срок от года до 3 лет.

Аксаков отметил, что банк также предлагает увеличить сумму страховки по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок более 3 лет — до 2,8 млн рублей. Уточняется, что страховое покрытие счетов эскроу может достичь отметки 30 млн рублей. По словам депутата, данные изменения способствуют защите сбережений граждан РФ.

Читайте также:

Аналитик Власов: на складском рынке России наблюдается нехватка площадей

Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году

Ангола сталкивается с трудностями в алмазной отрасли из-за связей с Россией
#изменения
#жильё
#депутаты
#рф
#госдума
#рубль
#вклады
#деньги
#страхование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Власов: на складском рынке России наблюдается нехватка площадей
06 октября 2024, 12:12

Фото: istockphoto/shironosov

На российском рынке складской недвижимости наблюдается дефицит помещений, пишет РИА Новости, ссылаясь на управляющего директора 3PL-оператора NC Logistic Гарольда Власова. По его словам, нехватка буквально катастрофическая.
«Вакансия свободных складов остается на околонулевом уровне. Число предложений аренды достигло исторического минимума. Действующие склады, которые были ранее введены в эксплуатацию, практически полностью заняты. Новые в основном строятся в формате build-to-suit, то есть по запросу конкретного заказчика. Спекулятивно такие объекты девелоперы не предлагают», — прокомментировал собеседник агентства.
Власов пояснил, что поставщикам невыгодно вкладываться в строительство собственных помещений, ведь ключевая ставка высокая, как и ценник на материалы. Такие объекты окупаются свыше десятка лет.

Кроме того, дефициту площадей, уточняет Власов, способствуют увеличенные расходы на логистику из-за маршрутов, нерегулярность поставок, нехватка кадров, дорогое топливо и прочие факторы. Власов резюмировал, что, по его мнению, в обозримом будущем ситуация сохранится, поскольку спрос на помещения выше, чем темпы строительства.

Читайте также:

Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году

Шри-Ланка вышла из состояния банкротства

Подмосковный Миниинвест подписал соглашения об инвестпроектах на форуме ОЭЗ
#мир
#россия
#рынок
#склад
#новости
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Казахстан не будет резервировать бензин в РФ в этом году
Минэнерго Казахстана: в этом году Астана не станет резервировать бензин в России
06 октября 2024, 09:30

Фото: iStock/kckate16

В 2024 году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень. Об этом заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС, пишет РИА Новости.
Согласно словам Саткалиева, каждый год Казахстан резервирует на осенний период 50-70 тысяч тонн бензина в РФ и дает возможность операторам импортировать при необходимости эти объемы в случае дефицита. Глава ведомства подчеркнул, что на сегодняшний день такая потребность отсутствует.

Ранее лидер казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи населением на республиканском референдуме. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Токаев озвучил дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане

Казахстан на месяц запретил импорт российского авиатоплива

В Казахстане опровергли информацию о прекращении поставок товаров в Россию
#радио 1
#казахстан
#аэс
#лидер
#импорт
#рф
#бензин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ангола сталкивается с трудностями в алмазной отрасли из-за связей с Россией
В Анголе рассказали, что участие России в добыче алмазов отпугивает клиентов
06 октября 2024, 07:15

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Партнерство с РФ в сфере добычи алмазов создает трудности для Анголы при взаимодействии с клиентами. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на президента государственной ангольской алмазной компании Endiama Mining SA Жозе Ганга Жуниора.
Уточняется, что произведенные в Анголе алмазы не попадают под санкции Запада, но при этом партнерство с Россией «отпугивает» некоторых клиентов. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» владеет более 41% акций горно-рудного общества Анголы Catoca. Оно контролирует более половины акций рудника Луэле.

Компания Endiama Mining SA обладает большей частью акций как горно-рудного общества, так и рудника. По словам Жуниора, российское предприятие «Алроса» не вмешивается в деятельность Анголы.

Читайте также:

Власти Анголы объяснили, почему страна выйдет из ОПЕК

В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата

Президент Ботсваны был шокирован огромным алмазом в 2492 карата и попал на видео
#санкции
#видео
#предприятие
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шри-Ланка вышла из состояния банкротства
05 октября 2024, 18:48

Фото: iStock/bloodua

Шри-Ланка окончила процесс реструктуризации государственного долга и вышла тем самым из состояния банкротства. Об этом сообщил экс-министр финансов страны Али Сабри в соцсети Х.
Он назвал это событие невероятным достижением с учётом того, в каком состоянии находилась экономика страны на апрель 2022 года. Тогда Сабри занимал пост главы Минфина и принял тяжёлое решение одобрить выборочный мораторий на погашение внешней задолженности. Он назвал это решение сложнейшим в своей карьере. При этом данный шаг направил Шри-Ланку на путь восстановления.

Также Сабри указал на важнейшие экономические реформы, которые были приняты властями островного государства. Благодаря этим правильным шагам удалось вытянуть страну из состояния банкротства.

Напомним, что экономический кризис в Шри-Ланке вспыхнул в 2020-2021 годах. По словам экспертов, это событие стало худшим с момента обретения независимости.

Читайте также:

На выборах в Шри-Ланке победил Анур Кумар Диссанаяке

Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших на СВО соотечественников

Турэксперт Барзыкин заявил о преимуществах для россиян безвиза со Шри-Ланкой
#шри-ланка
#банкротство
#кризис
#экономика
#страны
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме дали совет по правильному хранению сбережений
Глава финкомитета ГД Аксаков советует хранить деньги на рублёвых вкладах
05 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

В настоящее время сбережения выгоднее хранить на рублёвых вкладах. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в условиях высокой ключевой ставки деньги лучше всего хранить на рублёвых вкладах. Это будет выгоднее и надёжнее иных способов.

Кроме того, Аксаков посоветовал россиянам иметь «подушку» финансовой безопасности в размере необходимых на два-три месяца расходов. Часть таких сбережений можно положить на вклад в банке, с которого их можно снять в любой момент.

Также, если финансы позволяют или идёт накопление крупной суммы, можно задуматься о срочном вкладе, проценты по которому значительно выше.

Аксаков добавил, что важно решаться на инвестирование средств на фондовый рынок, если граждане уже выполнили две предыдущие задачи и имеют представление о работе рынка.

Вместе с тем он предупредил, что на финансовом рынке существует риск потерь.

Читайте также:

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в банках выросла до 18,71%

Власти России обсудят упрощение уплаты НДФЛ

Власти России намерены закрыть канал дешёвого импорта
#госдума
#сбережения
#вклады
#банк
#деньги
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный Миниинвест подписал соглашения об инвестпроектах на форуме ОЭЗ
04 октября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дубне завершился II Форум особых экономических зон. Подмосковный Миниинвест подписал на нём три трёхсторонних соглашения о реализации инвестпроектов на территории ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Компания «Лидермаш Станки» построит предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для металлообработки. Инвестиции оцениваются в 1,5 млрд рублей. ГК «Рус Биофарм» создаст производство активных фармацевтических субстанций за 1,5 млрд рублей. А компания «Энкор» создаст металлообрабатывающее производство. Запуск всех трёх производств запланирован на 2026 год», – уточнили в ведомстве.
На форуме собрались более 500 представители 53 особых и свободных экономических зон из 44 регионов России и 15 стран, среди которых Иран, Нигерия, Куба, Эфиопия, ОАЭ, Камбоджа, Белоруссия и Узбекистан. Они обменялись опытом и наладили перспективное сотрудничество.

Читайте также:

В ОЭЗ «Дубна» построят металлообрабатывающее производство

В ОЭЗ «Дубна» объявили о начале строительства завода косметики

В Подмосковье создадут импортозамещающее производство лекарственных субстанций
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#оэз дубна
#форум
#соглашения
Следите за нашими новостями
в удобном формате