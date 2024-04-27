Для каширских кадетов провели экскурсию по заводу «Черкизово»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Экскурсионную поездку на завод по производству колбасы «Черкизово» организовали для кадетов школы №7 городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Экскурсоводом стал директор по производству Антонио Хрешич, он рассказал про историю предприятия и объяснил, что на сегодняшний день этот завод является самым автоматизированным предприятием пищевой промышленности не только в России, но и во всей Европе: роботы здесь выполняют 85% всех операций», — отмечается в сообщении.Юным экскурсантам показали все этапы производства колбасы — от подачи сырья до упаковки готовой продукции. А завершилась экскурсия дегустацией сделанных на заводе колбас разных сортов.
Ранее сообщалось, что команда каширских школьников вошла в десятку лучших по тогам военно-патриотической игры «Юнармия, вперёд!».
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