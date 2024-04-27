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Для каширских кадетов провели экскурсию по заводу «Черкизово»

27 апреля 2024, 14:14
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсионную поездку на завод по производству колбасы «Черкизово» организовали для кадетов школы №7 городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Экскурсоводом стал директор по производству Антонио Хрешич, он рассказал про историю предприятия и объяснил, что на сегодняшний день этот завод является самым автоматизированным предприятием пищевой промышленности не только в России, но и во всей Европе: роботы здесь выполняют 85% всех операций», — отмечается в сообщении.
Юным экскурсантам показали все этапы производства колбасы — от подачи сырья до упаковки готовой продукции. А завершилась экскурсия дегустацией сделанных на заводе колбас разных сортов.



Ранее сообщалось, что команда каширских школьников вошла в десятку лучших по тогам военно-патриотической игры «Юнармия, вперёд!».

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#завод
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#экскурсия
Шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка
27 апреля 2024, 14:10

Фото: iStock/Fotofantastika

Майские праздники не проходят без шашлыка на природе. Шеф-повар Борис Копылов назвал лучшие рецепты маринада для разных видов мяса, чтобы сделать его сочным и вкусным.
Для того чтобы замариновать шашлык по-восточному, потребуется смесь разных приправ: паприка, копченая паприка, кориандр, майоран, семена горчицы.

«Этой смесью нужно приправить мясо, добавить репчатый лук, сок лимона. По вкусу такой шашлык напоминает шаурму», — рассказал Копылов в беседе с «Вечерней Москвой».

Также можно замариновать мясо в гранатовом соке. Для этого потребуется только гранат. Однако шеф-повар предупредил, что такой вариант маринада является не очень бюджетным, так как для него не подойдёт гранатовый сок из магазина. Необходимо использовать именно гранат. В гранатовом маринаде мясо должно пролежать не более полутора часов, так как, если его передержать, то шашлык будет невкусным.

Вкусный шашлык также получится, если замариновать его в соевом соусе, мёде и кетчупе. Такой маринад хорош для курицы, однако так замариновать можно любое мясо.

Ещё филе курицы хорошо мариновать с майонезом, укропом, чесноком и луком.

А вот баранину и каре ягнёнка можно замариновать в вине с чесноком, луком и приправами. Для такого маринада, по словам Копылова, заранее нужно запечь чеснок в духовке, а после добавить к мясу вместе с вином, тимьяном и луком. Мариновать баранину необходимо не менее четырёх часов.

Мясо козлёнка можно замариновать в соусе из томатного сока с добавлением чеснока, перца и приправ.

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#лук
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От Подмосковья поступило уже более 120 заявок на премию #МЫВМЕСТЕ
27 апреля 2024, 14:00

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Приём заявок на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку различных социальных инициатив, продолжается в России, от Московской области поступило уже более 120 заявок, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«На сегодняшний день на международную премию # МЫВМЕСТЕ от Московской области наши активисты подали более 120 заявок. Приём проектов продлится до 3 июня. Я приглашаю всех, у кого есть социально значимые инициативы, принять участие в премии», — сказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что заявлять на премию можно не только проекты, но и значимые для общества поступки, меценатство, благотворительность, наставничество. Категории и номинации есть как физических лиц и организаций, так и для территорий.

Финалисты премии получат всестороннюю поддержку и смогут масштабировать свой проект. Подробная информация размещена на официальном портале премия.мывместе.рф.

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#московская область
#подмосковье
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«Безопаснее бега»: Фитнес-эксперт рассказал о пользе велосипедных прогулок
Фитнес-менеджер, тренер Куралесов: велосипед делает сердце более здоровым
27 апреля 2024, 13:47

Фото: iStock/boggy22

Весной невозможно удержаться от прогулок по уютным скверам, паркам и живописным переулкам. Однако иногда обычные прогулки надоедают. На помощь приходит велосипед — удобный и экологичный вид транспорта, который в тёплое время года пользуется спросом не только среди молодежи, но и среди людей старшего возраста.

Фитнес-менеджер, тренер сети сайкл-студий Rock the Cycle Даниил Куралесов в беседе с «Радио 1» рассказал, чем полезна для здоровья езда на велосипеде.

«Езда на велосипеде — это кардио, которое поддерживает мышцы в тонусе. Также эта активность улучшает работу сердца и легких, помогает эффективно использовать кислород, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и делает сердце более эластичным и здоровым. Еще, как ни странно, такие кардио нагрузки хорошо влияют на работу кишечника. И не стоит забывать про поднятие настроения!», — сказал эксперт.

Также собеседник объяснил, что велосипед безопаснее бега, потому что нет никакой ударной нагрузки. По словам фитнес-менеджера, если у человека есть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то его все равно можно сажать на велосипед.

Также тренер рассказал, чем отличается обычный городской велосипед от велотренажера в спортивном зале.

«Во-первых, отличается безопасностью: на улице с человеком может случиться что-то, независящее от него, например, ДТП. Во-вторых, круглогодичностью: на улице можно кататься весной и летом, а в зале в принципе круглый год. Ну и на тренажёре видны дистанции, калории — больше статистики. А по движению и отклику настоящий велосипед и велотренажёр примерно одинаковые», — заключил специалист.

В завершении беседы Даниил Куралесов напомнил, что прежде, чем садиться на велосипед, нужно внимательно изучить правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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#велосипед
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Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»
27 апреля 2024, 13:34

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

«День добрых дел» проводится в субботу, 27 апреля, во всех школах Московской области, в частности, в Селятинской школе №1 Наро-Фоминского городского округа в рамках акции организовали благотворительную ярмарку. Ребят и учителей поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«У нас во всех школах в преддверии майских праздников проходит «День добрых дел». Большое спасибо за то, что вы тоже участвуете в этой акции. Вы большие молодцы», — сказал глава региона.
Он добавил, что приготовленные для благотворительной ярмарки кексы, пряники и печенье купят и отвезут в ближайшие воинские подразделения. Отмечается, что деньги, вырученные на благотворительной ярмарке, будут переданы на помощь бойцам Кантемировской дивизии, находящимся в зоне СВО.

Директор школы Ксения Мишина рассказала, что это не первая благотворительная ярмарка, организованная в школе. На средства, вырученные на предыдущей ярмарке, школа купила материалы для создания маскировочных сетей и парафин для окопных свечей. Сети и свечи изготавливают сами ребята на внеурочных занятиях. С начала года ученики выслали военным уже девять масксетей.

Кроме того, в рамках «Дня добрых дел» старшеклассники Селятинской школы занялись благоустройством территории у памятника БМП-2 и посадкой там деревьев.

Всего в «Дне добрых дел» принимают участие более миллиона подмосковных школьников.

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#андрей воробьёв
#благотворительная акция
#наро-фоминск
#школьники
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«Шантаж и угрозы»: Стало известно, как ВСУ вербуют русских детей для диверсий
Эксперт по безопасности Сливончик: спецслужбы вовлекают детей в преступления
27 апреля 2024, 13:08

Фото: iStock/Daisy-Daisy

26 апреля в городе Волжский Волгоградской области задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат. Подростки признались, что установили связь с главарями экстремистской украинской организации, от которых получили подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ). Дальше несовершеннолетние самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его испытание.

Исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик в беседе с «Радио 1» объяснил, почему несовершеннолетние легко поддаются влиянию со стороны и совершают преступления.

«Нужно понимать, что у подростков неустойчивая психика и не до конца сформированные ценности. Тем более, что у нас школа долго время занималась только обучением, а не воспитанием. И многие ценности, которые воспитывались системно какое-то количество лет назад, были утеряны. К тому же сейчас мы живем в очень развитом информационном обществе, когда информация очень доступна. В связи с этим многие подростки фактически воспитываются интернетом, принимают участие в различных сообществах, и спецслужбы других стран проводят работу для того, чтобы завлекать в эти деструктивные сообщества, обрабатывают их и подталкивают к совершению преступлений. Способы могут быть разные: обман, шантаж, угрозы», — рассказал эксперт.

Также собеседник добавил, что некоторые дети не понимают серьезность того, что они делают — это зачастую и служит причиной.

«Многие дети не совсем понимают серьезность того, что они делают. Даже игры в некоторых странах сейчас разрабатываются на экспорт, чтобы разрушать психику детей. И многие, идя на преступление, не до конца понимают серьезность того, что происходит. Для них это игра, игра в каких-то разведчиков, шпионов и так далее. У них это вызывает интерес, а потом обратного пути уже нет», — сообщил специалист.

Сергей Сливончик отметил, что таких случаев можно избежать, если строить с детьми доверительные отношения, следить за их информационной гигиеной и по возможности контролировать.
«Главное, чтобы подростку было чем заняться, чтобы он мог отличить плохое от хорошего и в сложной ситуации шёл к взрослым. Нужно строить с ребёнком доверительные отношения, чтобы он не боялся сказать. Также нужно соблюдать правила информационной гигиены, цифровой безопасности, учитывать уровень влияния интернета и контролировать по возможности. Но жёсткий контроль здесь не допустим, потому что чем жестче мы контролируем, тем больше хочется посмотреть, что там запрещается. Если бы дети доверили свои проблемы взрослым, психологам, то вряд ли бы такое происходило», — пояснил эксперт.

В завершении беседы Сергей Сливончик напомнил, что сейчас идёт больший уклон в сторону воспитания и пропаганды ценностей общества, семьи, родины. Нужно, чтобы наши дети выросли не на импортируемых ценностях, а на наших — чужих нам не нужно, заключил собеседник.

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Мастер фэншуй раскрыла, как привлечь удачу с помощью приправы
Эксперт по фэншуй Рунова: с помощью лаврового листа можно привлечь удачу
27 апреля 2024, 13:02

Фото: iStock/Aleksandra Staszczyk

С помощью лаврового листа можно привлечь удачу, богатство и исполнить заветные мечты. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Олеся Рунова.
Она рассказала, что лавр символизирует чистоту, целеустремленность, триумф и бессмертие. С помощью этого листа можно обрести жизненную силу, успех и здоровье. Также эта приправа поможет исполнить жение и оградить от бед.

«При этом свои свойства растение сохраняет даже после высушивания. Листочек лавра стоит положить, например, в сумку, чтобы постоянно носить с собой. Он будет придавать сил, оберегать от неприятностей и несчастных случаев», – отметила Рунова в интервью с «Москвой 24».

Она также порекомендовала в каждый угол комнаты, где обычно собирается вся семья, положить лаврушки, тогда домочадцы будут реже болеть.
Ещё на лавровом листе можно написать желание и бросить его в огонь. Такой ритуал поможет человеку быстро добиться поставленной цели.

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#интервью
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Жителям Подмосковья сообщили о режиме работы офисов МосОблЕИРЦ в майские праздники
27 апреля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Привычный график работы клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра изменится на период майских праздников, об этом жителей региона предупредили в подмосковном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
«В субботу, 27 апреля, все клиентские офисы МосОблЕИРЦ открыты. Но с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 10 мая и 12 мая большинство офисов работать не будет», — говорится в сообщении.
Информацию о работе того или иного подмосконого офиса расчётного центра можно посмотреть по ссылке.

В министерстве также напомнили, что оплатить счёт и проконсультироваться со специалистом жители Подмосковья могут дистанционно — через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн». А передать показания счётчиков и получить справочную информацию можно через контактный центр по телефону: 7(499) 444-01-00. Контактный центр принимает звонки ежедневно с 8 утра до 22:00.

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Стало известно, где лучше отдохнуть с детьми в майские праздники
Психолог Наумова: В майские праздники лучше уехать всей семьей на дачу
27 апреля 2024, 12:43

Фото: iStock/shironosov

Майские праздники лучше всего провести в кругу семьи, можно отправиться вместе с детьми на дачу, в парк или интерактивный музей. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.
«Важно оценить потребности всех и выбрать оптимальный вариант. Отличным будет отдых на природе, поездка на дачу, чтобы погулять на свежем воздухе, поиграть в активные игры. Если не удается выехать за город, то в городской черте есть много парков, где можно прекрасно провести время и повеселиться», — рассказала Наумова в интервью NEWS.ru.

Она также посоветовала посетить с детьми аттракционы, развлекательные мероприятия, игровые центры, зоопарки или интерактивные музеи.
Специалист призвала россиян не ссориться в праздничные дни, и тогда отдых в кругу семьи пройдёт превосходно, заключила Наумова.

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Москвичам рассказали, когда в столице закончится дождь
Синоптик Позднякова: к вечеру погода в столичном регионе «успокоится»
27 апреля 2024, 12:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе должна успокоиться. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, интенсивные дожди обошли некоторые районы столицы.

«И вот на 11:00 самые интенсивные осадки у нас прошли всё-таки на северо-востоке и востоке столицы. То есть в восточном округе автоматические станции показали, что количество осадков буквально за два часа, то есть с 09:00 до 11:00 превысило отметку 20 мм, то есть это действительно сильные осадки», — рассказала собеседница RT.

Однако уже к 17.00 27 апреля погода в столичном регионе «успокоится». В следующие дни фронт отступит, и жители Москвы и Московской области смогут насладиться солнечными лучами и майским теплом.

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