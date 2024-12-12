В Минэнерго Украины анонсировали «нулевой транзит» российского газа с 1 января

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Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил о планах по прекращению транзита российского газа на фоне истечения срока действия пятилетнего соглашения. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Отмечается, что действие соглашения между Россией и Украиной истекает 31 декабря. В связи с этим Галущенко анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, как он заявил, в стране готовились давно.
В ходе Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине глава Минэнерго Украины сообщил о нескольких стресс-тестах, которые были проведены для украинской газовой системы в этом году.
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Анастасия Чинкова