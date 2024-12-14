Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

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Венгрия и Болгария нашли законное финансовое решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.
При этом венгерский политик не раскрыл, как именно государства намерены осуществлять платежи. Сийярто пояснил, что Венгрия получает российский газ через газопровод «Турецкий поток», который идет транзитом через Болгарию.
Утверждается, что за текущий год объем поставок газа превысил семь миллиардов кубометров.
Венгерские платежи за газ проходили через Газпромбанк, а Болгария через него же получала деньги за транзит газа. Но в ноябре Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Газпромбанка.
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Утверждается, что за текущий год объем поставок газа превысил семь миллиардов кубометров.
Венгерские платежи за газ проходили через Газпромбанк, а Болгария через него же получала деньги за транзит газа. Но в ноябре Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Газпромбанка.
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Екатерина Коршунова