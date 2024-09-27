«Жилфонд»: первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке вырос до 53%

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В России значительно увеличился размер первоначального взноса по ипотеке до 53% от стоимости приобретаемой недвижимости при покупке квартиры на вторичном рынке. Такие данные приводятся в исследовании компании «Жилфонд».
Результаты исследования публикует «Газета.Ru». По данным издания, с начала текущего года россияне в среднем брали в ипотеку 60% от стоимости квартиры. При этом уже в июле и августе этот показатель снизился до 54%, а в сентябре упал до 47%.
Таким образом, люди хотят уменьшить сумму ипотеки, чтобы ежемесячные платежи были меньше. Однако россияне не отказываются от покупки жилья, что указывает на сохранение на рынке покупателей, тех, кто действительно остро нуждается в решении жилищного вопроса.
При этом при покупке квартир на первичном рынке люди берут в ипотеку порядка 70% от стоимости объекта, внося в качестве первоначального взноса порядка 25-30%. Этот показатель обусловлен тем, что почти половина сделок с новостройками проходит с привлечением семейной ипотеки и других программ льготного кредитования.
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«Медианная средняя сумма по всем регионам колеблется на уровне 4,2—4,3 млн рублей. При этом постоянно снижается доля стоимости квартиры, которую покупатели готовы закрывать за счет кредитования. Если в прошлом году это было порядка 70% для готового жилья, с начала 2024 года до июльского повышения ключевой ставки — в среднем 60%, в июле и августе 53—54%, а в сентябре уже 47%», — рассказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.
Таким образом, люди хотят уменьшить сумму ипотеки, чтобы ежемесячные платежи были меньше. Однако россияне не отказываются от покупки жилья, что указывает на сохранение на рынке покупателей, тех, кто действительно остро нуждается в решении жилищного вопроса.
При этом при покупке квартир на первичном рынке люди берут в ипотеку порядка 70% от стоимости объекта, внося в качестве первоначального взноса порядка 25-30%. Этот показатель обусловлен тем, что почти половина сделок с новостройками проходит с привлечением семейной ипотеки и других программ льготного кредитования.
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Элина Позднякова