«Жилфонд»: первоначальный взнос по ипотеке на вторичном рынке вырос до 53%

Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева перечислила городские округа-лидеры по увеличению числа компаний в этом секторе. По её словам, всего в регионе зарегистрировано более 440 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.